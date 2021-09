Neuseeland: Islamistischer Angreifer attackiert Menschen in Supermarkt

In Neuseeland hat ein Mann mehrere Menschen angegriffen und verletzt. Premierministerin Ardern sprach von einem Terrorangriff. Der Angreifer wurde von der Polizei erschossen.

Bei einem offenbar islamistisch motivierten Anschlag in Neuseeland sind sechs Menschen verletzt worden. Der Angreifer attackierte am Freitag in einem Supermarkt in einem Vorort von Auckland wahllos Menschen mit einem Messer, wie die Polizei mitteilte. Beamte erschossen den Mann. Premierministerin Jacinda Ardern sprach von einem Terroranschlag. Demnach war der Angreifer von der Ideologie der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) inspiriert.

Laut Ardern schwebten drei der sechs Verletzten in Lebensgefahr. „Was heute geschehen ist, war verachtenswert, hasserfüllt und falsch“, sagte die Premierministerin.

Den Angaben zufolge soll der Mann ein Messer in dem Supermarkt gekauft haben, bevor er damit auf Anwesende losging. Die Polizei war mit einem Großaufgebot und einem Hubschrauber im Einsatz. Das Gebiet um das Einkaufszentrum LynnMall wurde großräumig gesperrt.

Bei dem Angreifer handelte es sich demnach um einen Mann aus Sri Lanka, der seit 2011 in Neuseeland lebte und seit 2016 unter behördlicher Überwachung stand. Die Polizei erschoss den Angreifer laut Ardern weniger als eine Minute nach Beginn der Attacke.

Nach Angaben von Polizeikommissar Andrew Coster handelte es sich bei dem Mann um einen Einzeltäter. Eine weitere Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe nicht. (afp/oz)

