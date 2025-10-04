Israel bereitet sich auf die „sofortige Umsetzung“ der ersten Phase von Trumps Gaza-Friedensplan vor

Die israelische Regierung erklärte am 3. Oktober, sie sei bereit, die erste Phase des Plans von US-Präsident Donald Trump umzusetzen, der den Krieg im Gazastreifen beenden und die Freilassung aller von der Terrorgruppe Hamas festgehaltenen Geiseln erreichen soll.

Die Erklärung erfolgte kurz nachdem die Hamas eine Antwort auf Trumps 20-Punkte-Friedensplan veröffentlicht hatte, in der sie sich zur Freilassung aller Geiseln verpflichtete und einige der Bedingungen des Vorschlags akzeptierte. Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu erklärte, Israel bereite sich auf die „sofortige Umsetzung“ der ersten Phase des Plans vor und versprach eine Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten.

„Wir werden weiterhin uneingeschränkt mit dem Präsidenten und seinem Team zusammenarbeiten, um den Krieg im Einklang mit den von Israel festgelegten Grundsätzen zu beenden, die mit der Vision von Präsident Trump im Einklang stehen“, hieß es darin.

Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) erklärten auf X, dass die politische Ebene das Militär angewiesen habe, „die Vorbereitungen für die Umsetzung der ersten Phase voranzutreiben“, die die Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln vorsehe.

Laut Angaben der IDF werden alle militärischen Kapazitäten auf das Südkommando verlagert, um dem Schutz der israelischen Streitkräfte Priorität einzuräumen.

Friedensplan

Trumps Friedensplan sieht den Rückzug Israels auf eine vereinbarte Grenze, die Aussetzung aller Militäroperationen im Gazastreifen und die Freilassung von 250 zu lebenslang verurteilten Häftlingen sowie 1.700 Gaza-Bewohnern vor, die nach dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober 2023 festgenommen wurden. Der Plan sieht außerdem vor, dass Israel den Gazastreifen weder besetzen noch annektieren wird.

Der Vorschlag sieht vor, dass das Reformprogramm der Palästinensischen Autonomiebehörde die Voraussetzungen für einen „glaubwürdigen Weg zur palästinensischen Selbstbestimmung und Eigenstaatlichkeit“ schaffen könnte. Es sieht außerdem Pläne vor, Gaza zu deradikalisieren, es zu einer terrorfreien Zone zu machen und Gaza nach dem Ende der Feindseligkeiten umfassende Hilfe zukommen zu lassen.

Hamas begrüßte Trumps Vorschlag

Die Hamas erklärte am 3. Oktober, sie begrüße Trumps Vorschlag und sei bereit, alle lebenden und verstorbenen Geiseln freizulassen und die Macht über Gaza abzugeben. Allerdings merkte sie an, dass für andere Bestimmungen weitere Konsultationen unter den Palästinensern erforderlich seien.

„Aufgrund der gerade von der Hamas veröffentlichten Erklärung glaube ich, dass sie zu einem dauerhaften FRIEDEN bereit sind“, erklärte Trump in den sozialen Medien und forderte Israel auf, die Bombardierung des Gazastreifens einzustellen, um die Freilassung der Geiseln zu ermöglichen. „Wir befinden uns bereits in Gesprächen über die Einzelheiten, die noch auszuarbeiten sind. Es geht nicht nur um Gaza, es geht um den lang ersehnten FRIEDEN im Nahen Osten“, fügte der Präsident hinzu.

Die Reaktion der Hamas folgte auf Trumps vorherige Warnung , dass die Terrorgruppe mit Konsequenzen rechnen müsse, wenn es bis zum 5. Oktober zu keiner Einigung komme.

Der Krieg im Gazastreifen brach aus, nachdem von der Hamas angeführte Terroristen am 7. Oktober 2023 einen Großangriff auf Südisrael starteten, bei dem etwa 1.200 Zivilisten getötet und etwa 250 Gefangene nach Gaza verschleppt wurden.

Die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen ist nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums bislang auf über 66.000 gestiegen. Diese Zahl unterscheidet nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten. Die Epoch Times kann die Zahl nicht überprüfen.