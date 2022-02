Israel beschießt syrische Stadt auf den Golanhöhen

Foto: ALI NAJAFI/AFP via Getty Images

Ein Kämpfer der Volksmobilmachung, Al-Haschd asch-Schaʿbī, am 22. Februar 2022. Symbolbild. Foto: ALI NAJAFI/AFP via Getty Images

Israel hat eine syrische Stadt nahe der Waffenstillstandslinie auf den Golanhöhen beschossen. Die israelische Armee habe mehrere Boden-Boden-Raketen vom israelisch besetzten Teil der Golanhöhen aus auf die Stadt Kuneitra in der von der UNO eingerichteten Pufferzone abgefeuert, berichtete die syrische Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf das Militär am Mittwoch. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete von mehreren Explosionen in Kuneitra „nach israelischen Angriffen auf Militärposten“.

Ob es Opfer gab, war zunächst unklar. Es handelte sich bereits um den dritten israelischen Angriff auf syrische Ziele in diesem Monat. Vergangene Woche hatte die israelische Armee die Stadt Sakija südlich der Hauptstadt Damaskus beschossen.

Seit dem Beginn des Bürgerkriegs in Syrien im Jahr 2011 hat Israel hunderte Luftangriffe auf Ziele in Syrien geflogen und dabei sowohl Stellungen der Regierungstruppen als auch Kämpfer der islamistischen Hisbollah-Miliz und andere vom Iran unterstützte Kräfte angegriffen.

Die israelische Regierung bestätigt die Militäreinsätze nur selten offiziell. Sie hat aber wiederholt erklärt, dass sie nicht zulassen werde, dass Syrien zu einem Stützpunkt für den „Erzfeind Iran“ wird. Teheran gilt als wichtigster Verbündeter Syriens in der Region. Seit Beginn des Bürgerkriegs unterstützt der Iran Damaskus politisch, wirtschaftlich und militärisch. (afp/dl)