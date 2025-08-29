Logo Epoch Times

Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023

Israel birgt Leichen zweier Geiseln im Gazastreifen

Bei ihrem Terrorüberfall haben die Hamas und andere Terroristen mehr als 250 Menschen verschleppt. Israels Armee birgt nun zwei Leichen.

Laut Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu haben israelische Einsatzkräfte in Gaza zwei Leichen von Geiseln gefunden. (Archivbild)

Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Israels Armee hat die Leichen zweier aus Israel entführter Menschen im Gazastreifen geborgen und nach Israel gebracht. Bei einem der Entführten handelt es sich um Ilan Weiss, einem Israeli, der bereits am Tag des Hamas-Massakers am 7. Oktober 2023 getötet worden ist, wie der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nach Angaben seines Büros mitteilte. Zur Identität der zweiten Person gab es zunächst keine Informationen. Die sterblichen Überreste würden identifiziert.
Insgesamt werden nun noch 48 Geiseln im Gazastreifen festgehalten, 20 davon sollen am Leben sein.
Ilan Weiss stammte aus dem Kibbuz Beeri und versuchte nach Angaben des Forums der Geisel-Familien während des Großangriffs der Hamas und anderer Islamisten die eindringenden Terroristen abzuwehren. Erst im Januar 2024 wurde demnach offiziell bestätigt, dass er dabei ums Leben kam. „Ilan bewies Mut und Großmut im Kampf gegen die Terroristen an diesem dunklen Tag. Mit seinem Tod schenkte er Leben“, sagte Israels Präsident Izchak Herzog. Er sprach der Familie sein Mitleid aus.
Weiss‘ Frau und eine seiner drei Töchter wurden entführt und kamen knapp zwei Monate später im Rahmen eines Gaza-Abkommens frei. Berichten zufolge war der Mann 56 Jahre alt. (dpa/red)

