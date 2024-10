Israel verbietet UN-Generalsekretär Guterres das Betreten des Landes

Israel hat UN-Generalsekretär António Guterres eine ungenügende Verurteilung des iranischen Raketenangriffs auf Israel vorgeworfen und ihn zur „unerwünschten Person“ erklärt. „Jeder, der den abscheulichen Angriff des Iran auf Israel nicht unmissverständlich verurteilen kann, verdient es nicht, israelischen Boden zu betreten“, erklärte Außenminister Israel Katz am Mittwoch.

Guterres sei ein „anti-israelischer Generalsekretär, der Terroristen, Vergewaltiger und Mörder unterstützt“. Er werde kommenden Generationen als „Fleck in der Geschichte der UNO in Erinnerung bleiben“.

Nach dem iranischen Raketenangriff am Dienstagabend hatte Guterres die „Ausweitung des Konflikts im Nahen Osten“ verurteilt, in der „Eskalation auf Eskalation“ folge. Er hatte den Iran in seiner Reaktion jedoch nicht ausdrücklich erwähnt. (afp)