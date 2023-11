Israel weitet Feuerpausen für Evakuierungen aus

Die Hauptverkehrsstraße Salah a-Din werde für insgesamt sieben Stunden von 9 bis 16 Uhr Ortszeit offen sein, teilte ein Sprecher der israelischen Streitkräfte am Samstag in arabischer Sprache mit. In den vergangenen Tagen war die zentrale Schnellstraße meist für vier bis sechs Stunden geöffnet gewesen.

Zudem könnten sich die Bewohner zur Küste bewegen und von dort südlich in Richtung Hafen ziehen, teilte der Sprecher weiter mit. Darüber hinaus werde die Israelische Armee in Dschabaliya zwischen 10 und 14 Uhr Ortszeit eine „taktische Einstellung der militärischen Aktivitäten“ für Evakuierungen vornehmen, hieß es. (dts)