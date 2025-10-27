Logo Epoch Times

vor 2 Stunden

Nach US-Sanktionen: Russischer Ölkonzern Lukoil kündigt Verkauf von Auslandsvermögen an

vor 2 Stunden

Eigenbedarf: Bundeswehr stoppt Umwandlung von Militär-Immobilien für Zivilnutzung

vor 2 Stunden

Wind bis 280 Kilometern pro Stunde: Hurrikan „Melissa“ erreicht vor Jamaika stärkste Stufe

vor 3 Stunden

Bericht: 31 Tanker der russischen Schattenflotte in einer Woche vor Finnland festgestellt

vor 3 Stunden

Bundeswehr-General sieht Grenzen bei Drohnenabwehr: „Kann nicht alles schützen“

vor 3 Stunden

Kölns Ex-Oberbürgermeister Fritz Schramma verlässt CDU

vor 3 Stunden

Erdogan unterzeichnet Vertrag zum Kauf von 20 Eurofighter-Jets von London

vor 4 Stunden

Vorfall mit Schmuggelballons: Litauen schließt verbliebene Grenzübergänge zu Belarus

vor 4 Stunden

Gegen den wirtschaftlichen Trend: Pharmabranche wächst

vor 4 Stunden

Goldpreis fällt deutlich unter 4.000 US-Dollar

Logo Epoch Times
16. von 28 toten Geiseln

Israelische Armee meldet Übergabe von Sarg mit toter Geisel durch Rotes Kreuz

Die israelische Armee hat die Übergabe eines Sarges mit dem Leichnam einer toten israelischen Geisel durch das Rote Kreuz gemeldet. Es handelt sich um die 16. von insgesamt 28 toten Geiseln, zu deren Rückgabe sich die Hamas im Rahmen der von US-Präsident Donald Trump vorangetriebenen Gaza-Waffenruhe verpflichtet hatte.

top-article-image

Die Übergabe getöteter Geiseln durch die Hamas verläuft eher zögerlich (Archivbild).

Foto: Yousef Al Zanoun/AP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die Hamas hat für Montagabend die Übergabe einer weiteren Geisel angekündigt. Der Leichnam der israelischen Geisel sei am Montag im Gazastreifen geborgen worden und werde um 21.00 Uhr Ortszeit (20.00 Uhr MEZ) übergeben, erklärte die islamistische Palästinenserorganisation im Onlinedienst Telegram.
Es handelt sich um die 16. von insgesamt 28 toten Geiseln, zu deren Rückgabe sich die Hamas im Rahmen der von US-Präsident Donald Trump vorangetriebenen Gaza-Waffenruhe verpflichtet hatte.
Dem Abkommen zufolge hätte die islamistische Palästinenserorganisation eigentlich bereits vor zwei Wochen neben den letzten 20 überlebenden Geiseln auch alle 28 toten Geiseln an Israel übergeben müssen.
Mehr dazu

Hamas hat „Schwierigkeiten“ bei der Suche nach den Leichnamen

Hamas-Verhandlungsführer Chalil al-Hajja hatte die Verzögerungen bei der Rückgabe am Samstag mit „Schwierigkeiten“ bei der Suche nach den Leichnamen begründet.
Am Wochenende war ein Konvoi mit Experten aus Ägypten und technischer Ausrüstung in den Gazastreifen gefahren, um bei der Bergung der noch dort befindlichen Leichen verschleppter Geiseln zu helfen.
Am Montag erklärte die israelische Regierungssprecherin Shosh Bedrosian, dem Roten Kreuz, den Technikern aus Ägypten und einem Vertreter der Hamas sei es „unter strenger Aufsicht“ der israelischen Armee gestattet worden, in den von Israel kontrollierten Teil des Gazastreifens zu kommen, um dort „die Lage unserer Geiseln zu ermitteln“. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.