Logo Epoch Times

vor 11 Minuten

Deutschland verzeichnete 2024 kürzere Stromunterbrechungen als im Vorjahr

vor 31 Minuten

„Großstadtrevier“-Star Wanda Perdelwitz tödlich verunglückt

vor einer Stunde

Nordrhein-Westfalen: Über mehrere Etagen: Illegale Cannabisplantage entdeckt

vor einer Stunde

Zwei Jahre Gaza-Krieg: Durchbruch erzielt - Trump wird am Sonntag in Israel erwartet

vor einer Stunde

Autogipfel: Merz will Autos mit CO₂-Ausstoß auch nach 2035 zulassen

vor einer Stunde

Arztpraxen haften nicht für mögliche Corona-Impfschäden

vor 2 Stunden

38 Tote: Putin räumt Verantwortung Russlands für Absturz von Flugzeug aus Aserbaidschan ein

vor 3 Stunden

Ukrainische NATO-Botschafterin: Kauf von US-Waffen für Kiew „äußerst wichtig“

vor 4 Stunden

Viersitzer mit über 1.000 PS: Ferrari enthüllt Details zu erstem E-Auto „Elettrica“

vor 4 Stunden

Warken erwägt offenbar deutlich höhere Zuzahlungen für gesetzlich Versicherte

Logo Epoch Times
Gaza-Krieg

Israelische Regierung: Palästinenserführer Barghuti wird nicht gegen Geiseln ausgetauscht

Gemäß der Einigung zwischen Israel und der Hamas sollen 20 lebende Geiseln freigelassen werden – der inhaftierte Palästinenserführer Marwan Barghuti wird jedoch nicht im Austausch freikommen.

top-article-image

In Tel Aviv tanzen Menschen auf der Straße, weil sich Israel und die terroristische Hamas auf die erste Phase eines Friedensplans geeinigt haben.

Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Der inhaftierte Palästinenserführer Marwan Barghuti wird nach Angaben der israelischen Regierung nicht im Zuge der mit der Hamas getroffenen Übereinkunft freigelassen.
„Ich kann Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass er nicht Teil dieser Freilassung sein wird“, sagte eine Regierungssprecherin am Donnerstag vor Journalisten.
Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas hatte in den Verhandlungen mit Israel eine Freilassung des 66-Jährigen gefordert, der unter Palästinensern hohes Ansehen genießt und in Israel eine lebenslange Haftstrafe verbüßt.
Mehr dazu

Freilassung von 20 lebenden Geiseln

Gemäß der in der Nacht erzielten Einigung sollen nach Angaben aus Hamas-Kreisen in einer ersten Phase der Waffenruhe 20 lebende Geiseln freigelassen werden.
Zwei Jahre nach dem Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 haben die Islamisten noch immer 47 Geiseln im Gazastreifen in ihrer Gewalt. 25 von ihnen sind nach israelischen Angaben tot.
Im Gegenzug sollen fast 2000 Palästinenser aus israelischer Haft entlassen werden. 250 von ihnen verbüßen nach Angaben aus Hamas-Kreisen lebenslange Haftstrafen, 1700 wurden seit dem Beginn des Gaza-Krieges festgenommen.(afp/red）

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.