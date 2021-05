Israelischer Botschafter in den Emiraten warnt vor neuer „Kristallnacht“

Der israelische Botschafter in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat angesichts der Zunahme des Antisemitismus im Zuge des Nahost-Konflikts vor einer erneuten „Kristallnacht“ gewarnt.

„Wo stehen wir nach Gaza? Wir befinden uns in einem Moment, der an die Kristallnacht erinnert, in dem Synagogen angegriffen werden, in dem Juden auf den Straßen Europas wieder gewaltsam angegriffen werden“, sagte Eitan Naeh bei der Eröffnung einer Holocaust-Ausstellung in Dubai am Mittwoch (26. Mai).

Der Begriff „Kristallnacht“ bezieht sich auf die von den Nazis gesteuerten antijüdischen Pogrome im November 1938 in Deutschland. Nach der Eskalation der Gewalt zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen war es weltweit zu antisemitischen Übergriffen gekommen.

Auch in mehreren deutschen Städten wurden israelische Flaggen angezündet und jüdische Einrichtungen angegriffen. „Wir sehen das hässliche Gesicht des Antisemitismus zurück auf den Straßen Europas und anderswo“, fügte Naeh hinzu.

Als „bemerkenswert“ bezeichnete der israelische Botschafter hingegen die Eröffnung der Holocaust-Ausstellung in den Emiraten. „Wer hätte vor 70 oder 80 Jahren gedacht, dass ein israelischer Botschafter und ein deutscher Botschafter gemeinsam eine Ausstellung über den Holocaust in einem arabischen Land besuchen würden?“, sagte er.

Die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, der Sudan und Marokko hatten erst vergangenes Jahr ihre Beziehungen zu Israel normalisiert. Die Palästinenser hatten den Schritt als „Verrat“ an der palästinensischen Sache verurteilt. Die jüngste Eskalation in Nahost hatte die arabischen Staaten in eine schwierige Lage versetzt, da sie sich trotz der Annäherung an Israel gezwungen sahen, Kritik am Vorgehen der israelischen Regierung zu üben. (afp)

