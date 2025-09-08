Israelischer Rettungsdienst: Vier Tote bei Schüssen in Ost-Jerusalem

Bei einem Schusswaffenangriff in Ost-Jerusalem sind am Montag nach Angaben von Rettungskräften vier Menschen getötet worden.

Bei den Opfern handele es sich um einen Mann im Alter von rund 50 Jahren und drei weitere Männer in ihren Dreißigern, teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mit. In einer ersten Stellungnahme ist von rund 15 Verletzten die Rede.

Später erklärte der Rettungsdienst, fünf Schwerverletzte seien in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Mehrere weitere Verletzte würden vor Ort behandelt.

Die beiden Angreifer seien neutralisiert worden, sagte ein Polizeisprecher im israelischen Fernsehen.

Israelischen Medienberichten zufolge richtete sich der Angriff auf einer Kreuzung im Norden der Stadt. Zwei Angreifer sollen dabei in einen Bus gestiegen sein und das Feuer eröffnet haben. Die Ermittlungen zu den weiteren Hintergründen der Tat laufen.

Weitere Informationen folgen

(afp/red)