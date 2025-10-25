Israels Armee meldet Angriff auf Kämpfer des Islamischen Dschihad

Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge im Gazastreifen einen mutmaßlichen Kämpfer der mit der radikalislamischen Hamas verbündeten Gruppe Islamischer Dschihad aus der Luft angegriffen.

Es habe sich um einen „präzisen Angriff in dem Gebiet Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens“ gehandelt, erklärte die Armee. Der „Terrorist“ habe einen „unmittelbar bevorstehenden Terroranschlag gegen israelische Truppen geplant“.

Das Al-Awda-Krankenhaus im Gazastreifen bestätigte die Aufnahme Verletzter nach einem Angriff in Nuseirat. Vier Menschen seien bei einem israelischen Angriff auf ein ziviles Auto in der Nähe eines Clubs im Flüchtlingslager in Nuseirat verletzt worden, erklärte das Krankenhaus.

Die israelische Armee äußerte, sie werde Einsätze im Gazastreifen fortsetzen, um „jegliche unmittelbare Gefahr“ für israelische Soldaten beseitigen. Im Gazastreifen gilt seit dem 10. Oktober eine Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas.

Am 19. Oktober warfen sich beide Seiten Verstöße gegen die Waffenruhe vor. Beide Seiten betonten zugleich, dass sie sich weiterhin zur Waffenruhe bekennen würden. (afp/red)