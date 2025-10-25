Logo Epoch Times

Gazastreifen

Israels Armee meldet Angriff auf Kämpfer des Islamischen Dschihad

Israels Armee hat im Gazastreifen aus der Luft angegriffen – einen mutmaßlichen „Terroristen“ des Islamischer Dschihad. Die Gruppe ist mit der Hamas verbündet. Es gab mehrere Verletzte.

Ein Flüchtlingslager im Gebiet Mawasi in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen am 25. Oktober 2025 (Symbolbild).

Foto: Bashar Taleb/AFP via Getty Images

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge im Gazastreifen einen mutmaßlichen Kämpfer der mit der radikalislamischen Hamas verbündeten Gruppe Islamischer Dschihad aus der Luft angegriffen.
Es habe sich um einen „präzisen Angriff in dem Gebiet Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens“ gehandelt, erklärte die Armee. Der „Terrorist“ habe einen „unmittelbar bevorstehenden Terroranschlag gegen israelische Truppen geplant“.
Das Al-Awda-Krankenhaus im Gazastreifen bestätigte die Aufnahme Verletzter nach einem Angriff in Nuseirat. Vier Menschen seien bei einem israelischen Angriff auf ein ziviles Auto in der Nähe eines Clubs im Flüchtlingslager in Nuseirat verletzt worden, erklärte das Krankenhaus.
Die israelische Armee äußerte, sie werde Einsätze im Gazastreifen fortsetzen, um „jegliche unmittelbare Gefahr“ für israelische Soldaten beseitigen. Im Gazastreifen gilt seit dem 10. Oktober eine Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas.
Am 19. Oktober warfen sich beide Seiten Verstöße gegen die Waffenruhe vor. Beide Seiten betonten zugleich, dass sie sich weiterhin zur Waffenruhe bekennen würden. (afp/red)

