Logo Epoch Times

vor 31 Minuten

Prozess um Führerscheinbetrug: 26-Jähriger gesteht Fälschung in 112 Fällen

vor 2 Stunden

Haseloff ist gegen Steuererhöhungen und für ein „Update von Hartz IV“

vor 2 Stunden

Anklage: Junger IS-Anhänger soll Anschlag in Deutschland geplant haben

vor 2 Stunden

Studie: Die deutsche Wirtschaft ist abhängig vom Seehandel im Roten Meer

vor 2 Stunden

Nächster NATO-Gipfel findet Anfang Juli 2026 in der Türkei statt

vor 5 Stunden

Brief an Macron: Netanjahu beklagt Antisemitismus in Frankreich – Scharfe Replik aus Paris

vor 5 Stunden

Anklage gegen Ex-Verkehrsminister Scheuer wegen Falschaussage

vor 6 Stunden

„Unnütze Arztbesuche“ – Arbeitgeber-Spitzenverband fordert neue Gebühr beim Arzt

vor 6 Stunden

Eltern in die Irre geführt – dm darf Obst-Quetschie nicht als „Immun-Smoothie für Kinder“ bewerben

vor 7 Stunden

Jeder Vierte will mehr Tempo bei Infrastrukturausbau

Logo Epoch Times
Tunnelsystem zerstören

Israels Armee will rund 50.000 Reservisten einberufen

Israel schreitet mit Plänen zur Einnahme der Stadt Gaza weiter voran und beruft viele Tausend Reservisten ein.

top-article-image

Zeltlager in der Stadt Gaza. (Archivbild)

Foto: Raad Adayleh/AP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Israels Armee will vor der geplanten Einnahme der Stadt Gaza rund 50.000 Reservisten mobilisieren. Die Einberufungsbescheide sollten in den kommenden Tagen verschickt werden, sagte ein militärischer Repräsentant. Die Reservisten würden dann ihren Dienst im September antreten.
An der Einnahme der Stadt Gaza sollten aber vor allem aktive Soldaten beteiligt sein, erklärte er. Insgesamt würden dann rund 120.000 Reservisten im Einsatz sein. Der Militär sagte, israelische Truppen seien bereits in Vororten der Stadt Gaza präsent. Er nannte dabei die Viertel Al-Saitun und Dschabalija.
Die Stadt Gaza sei immer noch die wichtigste Hochburg der islamistischen Terrororganisation Hamas, sagte der Repräsentant.
Mehr dazu
Die Organisation verfüge weiterhin über „operative Fähigkeiten“ und sei zu einem „Guerillakrieg“ in der Lage. Ziel des Einsatzes sei es auch, ihr unterirdisches Tunnelsystem zu zerstören.
Laut dem Plan der israelischen Armee sollen sich die Zivilisten in der Stadt Gaza – nach Schätzungen rund eine Million Menschen – in Zeltquartiere weiter südlich begeben.
Dort solle ihre Versorgung mit medizinischer Hilfe und Nahrungsmitteln gewährleistet werden, sagte der Militär. Man arbeite dabei mit den internationalen Hilfsorganisationen zusammen. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.