Italien: 13 Tote bei Seilbahn-Absturz am Lago Maggiore

Beim Absturz einer Seilbahn am Lago Maggiore in Italien sind am Sonntag 13 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Opfer könnte „leider“ noch weiter steigen, teilte der Rettungsdienst am Sonntagnachmittag im Online-Dienst Twitter mit.

Zwei Kinder seien zudem schwer verletzt verletzt worden, teilte ein Sprecher des Rettungsdienstes mit. Die Kinder seien fünf und neun Jahre alt. Die Seilbahn-Kabine, in der sich mindestens 15 Personen aufhielten, war am Mittag auf der Strecke zum Berg Mottarone abgestürzt. Ursache könnte ein Kabelriss gewesen sein.

Nach der ersten Rekonstruktion hat sich anscheinend das Stützkabel auf der Höhe der letzten Säule gelöst und obwohl es Sicherheitsvorrichtungen gab, hat sich die Seilbahn dann gelöst. Ein freier Fall von ungefähr fünfzehn Metern und ein Abwärtsrollen der Gondel folgten, bis sie schließlich am Waldrand gegen Bäume stürzte und liegen blieb, berichten italienische Medien.

Die Seilbahn war erst gestern wieder eröffnet worden. Davor sollen die notwendigen Testfahrten stattgefunden haben bestätigte die Bürgermeisterin von Stresa, Marcella Severino gegenüber italienischen Medien. Von Stresa fahren die Gondeln hoch zum Berg Mottarone.

Das Unglück ereignete sich nach Angaben des Infrastrukturministeriums gegen 12.30 Uhr rund hundert Meter vor der Bergstation der Seilbahn. Fotos der Feuerwehr und des Alpinen Rettungsdienstes zeigten die in einen Wald gestürzte, zertrümmerte Kabine.

Das steile Gelände erschwerte die Bergungsaktion massiv. Die beiden schwer verletzten Kinder wurden per Hubschrauber in das Kinderkrankenhaus von Turin gebracht, berichtete der Sprecher des Rettungsdienstes.

Die bei Touristen beliebte Seilbahn verbindet in 20 Minuten den am Lago Maggiore gelegenen Urlaubsort Stresa mit dem fast 1.500 Meter hohen Berg, der einen spektakulären Blick auf die Alpen und den Lago Maggiore bietet.

Wegen Wartungsarbeiten war die Seilbahn zwischen 2014 und 2016 geschlossen. Der italienischen Nachrichtenagentur Ansa zufolge wurde der Absturz der Kabine vermutlich durch einen Kabelriss im obersten Bereich der Strecke verursacht. (afp/er)

