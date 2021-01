Italienische Polizei zerschlägt Betrügerring der Mafia in Kalabrien – auch zwei Politiker festgenommen

Der italienische Anti-Mafia-Staatsanwalt Nicola Gratteri (vorne L) verlässt am 13. Januar 2021 den so genannten "Bunker Room"-den Gerichtssaal des "Rinascita-Scott"-Maxiprozesses, in dem mehr als 350 mutmaßliche Mitglieder der kalabrischen 'Ndrangheta-Mafia-Gruppe und ihre Komplizen in Lamezia Terme, Kalabrien, vor Gericht stehen. Foto: GIANLUCA CHININEA/AFP via Getty Images