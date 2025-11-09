Japan: Behörden sprechen nach Seebeben der Stärke 6,7 Tsunami-Warnung aus

Nach einem Seebeben der Stärke 6,7 vor der Küste Japans haben die japanischen Behörden eine Tsunami-Warnung ausgesprochen.

Der mögliche Tsunami könne eine Höhe von bis zu einem Meter erreichen, erklärte die Japanische Meteorologiebehörde (JMA) am Sonntag. Das Erdbeben habe sich um 17.03 Uhr (Ortszeit, 9:03 Uhr MEZ) vor der Küste der japanischen Präfektur Iwate ereignet.

Die Tsunami-Warnung gelte für die Küste der Präfektur Iwate, erklärte die JMA. Der japanische Fernsehsender NHK berichtete von im Meer erfassten Tsunamiwellen und rief die Bewohner des betroffenen Gebiets dazu auf, von der Küste fernzubleiben.

In Liveaufnahmen im japanischen Fernsehen war ruhiger Wellengang zu sehen. (afp/red)