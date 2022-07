Japans Ex-Premier Abe nach Attentat in „sehr ernstem Zustand“

Foto: STR/JIJI PRESS/AFP via Getty Images

Die Polizei untersucht den Ort, an dem auf Japans ehemaligen Premierminister Shinzo Abe geschossen wurde. Foto: STR/JIJI PRESS/AFP via Getty Images

Der frühere japanische Regierungschef Shinzo Abe wurde nach einem Anschlag bei einer Wahlkampfrede verwundet ins Krankenhaus gebracht, wie örtliche Medien berichten. Der Tatverdächtige wurde überwältigt.



Nach den Schüssen auf den früheren japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe befindet sich der 67-Jährige nach Regierungsangaben in einem „sehr ernsten Zustand“. „Ich bete, dass der ehemalige Premierminister Abe überlebt“, sagte Regierungschef Fumio Kishida am Freitag. Er verurteilte die Attacke während einer Wahlkampfveranstaltung als „barbarischen Akt“. Die Tat sei „vollkommen unverzeihlich“ und er verurteile sie „auf das Schärfste“.

Abe war am Freitag bei einer Wahlkampfrede in der Region Nara niedergeschossen worden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Abe wurde in ein Krankenhaus gebracht, soll aber keine Vitalfunktionen mehr zeigen: Die Nachrichtenagentur Kyodo und der öffentlich-rechtliche Sender NHK berichteten, Abe habe anscheinend einen Herz-Kreislauf-Stillstand.

Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Abe zusammengebrochen auf der Straße in der alten Kaiserstadt Nara liegt. Er stand während seiner Rede zur Oberhauswahl an diesem Sonntag auf der Straße. Medienberichten zufolge sei plötzlich zweimal von hinten auf ihn geschossen worden.

Abe habe sich an die Brust gefasst, als er kollabiert sei, sein Hemd sei blutverschmiert gewesen. Abe hatte Japan vom Dezember 2012 bis September 2020 regiert und war damit der am längsten amtierende Premier des Landes.

Wahlen in Japan

In Japan finden am Sonntag Wahlen zum Oberhaus statt. Es wird erwartet, dass die LDP einen haushohen Sieg erringen wird. Damit könnte die Debatte um eine Verfassungsänderung an Fahrt gewinnen. Das Inselreich Japan hat mit die schärfsten Waffengesetze weltweit und gilt als eines der sichersten Länder der Welt überhaupt.

Reaktionen

Der US-Botschafter in Japan hat geschockt auf den Anschlag auf Abe reagiert. „Wir sind alle traurig und schockiert“, dass auf den ehemaligen Ministerpräsidenten geschossen worden sei, schrieb US-Botschafter Rahm Emanuel in einer Stellungnahme. „Die US-Regierung und das amerikanische Volk beten für das Wohlergehen von Abe-san, seiner Familie und der Menschen in Japan“, schrieb Emanuel.

„Ich bin schockiert über die Nachricht, dass auf Shinzo Abe geschossen wurde. Meine Gedanken sind bei ihm und seiner Familie“, schrieb Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Freitag auf Englisch im Onlinedienst Twitter.

„Dies ist ein sehr, sehr trauriger Moment“, sagte US-Außenminister Antony Blinken am Rande des G20-Treffens in Indonesien. Die USA seien „zutiefst besorgt“. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verurteilte den „niederträchtigen“ Angriff“ auf Abe. (dpa/afp/red)