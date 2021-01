Video: Proteste gegen Corona-Maßnahmen in Wien

Am Sonntag kommt es erneut in Österreich zu Kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen in Österreich. Seit dem Jahreswechsel gingen immer wieder Menschen in verschiedenen Städten auf die Straße. Reporter von Epoch Times sind vor Ort.

Nach Informationen von „Heute“ ist die Versammlung legal und wurde bei der Polizei entsprechend angemeldet. Die Teilnehmer müssen sich an Corona-Maßnahmen wie Mindestabstand und Maskenpflicht halten.

LIVESTREAM:



In den vergangenen Tagen wurde unter anderem in Linz, St. Pölten, Graz und Innsbruck demonstriert. Allen gemeinsam ist nach Angaben des „Wochenblick“, dass die Menschen „friedlich aber bestimmt dazu auffordern, ihre Grundrechte zu respektieren und den verfassungskonformen Zustand wieder herzustellen.“

Die Demonstranten seien keiner bestimmten politischen Seite mehr zuzuordnen. Zu Linz hieß es: „Egal wer links oder rechts von einem steht, alle wollen das Gleiche: Ende der Maßnahmen, Freiheit, Grundrechte und eine Rückkehr zu einem normalen Leben. Man solle sich nicht gegeneinander aufhetzen lassen, nicht das teile und herrsche Spiel ‚Links gegen Rechts“‚ mitspielen.“

Dabei waren auch Rufe wie „Kurz muss weg“ zu hören. Betont wurde immer wieder der Wunsch, der allgegenwärtigen Zensur entgegenzustehen. „Jeder fürchtet die Löschung seiner Internetauftritte, die staatlich angeordnete Missachtung seiner Rechte auf freie Meinungsäußerung“. Die Polizei in Linz hielt sich zurück. (ks)

Sonntag, 3.1.2021

13:00 WIEN, Stephansplatz

14:00 WIEN, Heldenplatz (Coronawiderstand.org)

14:00 SALZBURG, Mozartplatz

16:00 LIEZEN, Eurospar-Parkplatz

17:00 VÖLKERMARKT, Unterer Hauptplatz

17:00 VILLACH, Unterer Hauptplatz

Montag, 4.1.2021

17:30 KUFSTEIN, Unterer Stadtplatz

18:00 KLAGENFURT, Neuer Platz

18:00 SALZBURG, Residenzplatz

20:00 GMUNDEN, Yachtclub

Mittwoch, 6.1.2021

13:30 LIEZEN, Bahnhof

14:00 JUDENBURG, Hauptplatz

15:00 WIENER NEUSTADT, Altes Rathaus

15:00 INNSBRUCK, Annasäule

16:00 WEIZ, Mc Donalds Parkplatz

Freitag, 8.1.2021

10:00 EISENSTADT, Hauptstraße 19 (corona-querfront.com)

14:00 DEUTSCHLANDSBERG, Bahnhof

17:00 LINZ, Hauptplatz

Samstag, 9.1.2021

14:00 LEIBNITZ, Hauptbahnhof

14:00 GRAZ, Hauptplatz

Samstag, 16.1.2021

13:00 WIEN, Heldenplatz (www.corona-demo.at)

14:00 WIEN, Heldenplatz (Coronawiderstand.org)