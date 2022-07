Johnson-Nachfolge: Rishi Sunak und Liz Truss gehen in Stichwahl

Die konservativen Politiker Rishi Sunak (l.) und Elizabeth Truss während der TV-Debatte "Britain's Next Prime Minister" am 17. Juli 2022. Symbolbild. Foto: Jonathan Hordle/ITV/PA Media/dpa

Die konservative Parlamentsfraktion hat ihre Entscheidung getroffen und zwei Kandidaten für die Nachfolge von Premier Johnson ausgewählt. Nun haben die Mitglieder der Tory-Partei das Wort.

Die Nachfolge des britischen Premierministers Boris Johnson wird sich zwischen Ex-Finanzminister Rishi Sunak und Außenministerin Liz Truss entscheiden, wobei Sunak mit 137 zu 113 Stimmen vorne lag.

Die beiden Politiker erhielten bei der Abstimmung in der konservativen Parlamentsfraktion die meisten Stimmen, wie der Chef des zuständigen Komitees, Graham Brady, mitteilte. Handels-Staatssekretärin Penny Mordaunt erhielt die wenigsten Stimmen und schied mit nur acht Stimmen weniger zu Truss aus dem Rennen aus.

In mehreren Wahlrunden der Abgeordneten der Partei war das Kandidatenfeld in den vergangenen Tagen schrittweise verkleinert worden. Nach jeder Runde schied der jeweils am schlechtesten abschneidenden Bewerber aus.

Nun entscheiden die Mitglieder der Tory-Partei in einer Stichwahl. Am 5. September soll sich entscheiden, wer als Nachfolger Johnsons in der Downing Street einzieht.

Die Abstimmung war nötig geworden, weil Amtsinhaber Johnson vor zwei Wochen unter massivem Druck aus einer Fraktion als Parteichef zurückgetreten war. (dpa/dts/afp/red)