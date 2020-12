Jugendkonferenz: Trump meldete sich telefonisch zu Wort – JETZT Livestream mit Mike Pence

In diesen Tagen findet in West Palm Beach, Florida, eine konservative Jugendkonferenz statt. Auf dem Treffen sprachen seit Samstag viele prominente konservative Redner.

Präsident Trump meldete sich am 21. Dezember auf der Konferenz telefonisch zu Wort. Er forderte dabei das Justizministerium und „andere Leute“ auf, sich dafür einzusetzen, den Bedenken bezüglich der Wahlintegrität auf den Grund zu gehen.

„Wir kämpfen wirklich für das Land, weil wir diese Wahl mit einem Erdrutschsieg gewonnen haben“, sagte Trump den Studenten.

#Trump called in at @TPUSA’s #SAS2020 and surprised thousands of students.@charliekirk11: „We have your back 100%.“

Trump: „We are fighting really for the country because, this election, we won this election in a landslide … I just want to thank Charlie for the support.“ pic.twitter.com/PDyk7OZiq3

— NTD News (@news_ntd) December 21, 2020