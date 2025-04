Myanmar: Zahl der Todesopfer nach Erdbeben auf mehr als 3.000 gestiegen

Rettungsteams aus China und Belarus am 2. April 2025, fünf Tage nach einem schweren Erdbeben in Zentral-Myanmar in Mandalay. Viele Menschen schlafen im Freien, da sie entweder nicht in ihre zerstörten Häuser zurückkehren können oder Angst vor weiteren Nachbeben haben. Foto: STR/AFP via Getty Images