Logo Epoch Times

vor einer Stunde

London kündigt Treffen westlicher Regierungsvertreter zum Ukraine-Krieg an

vor einer Stunde

Brand in weltberühmter Moschee-Kathedrale von Córdoba in Spanien – Schaden begrenzt

vor 2 Stunden

Großbrand in Südfrankreich hält Feuerwehr noch immer in Atem

vor 2 Stunden

Umfrage: So viele Eltern wollen ein Handy-Verbot an Schulen

vor 3 Stunden

Drei Verletzte nach Schüssen auf New Yorks Times Square

vor 4 Stunden

Steuerprüfungen in Deutschland um 60 Prozent auf 140.000 Prüfungen gesunken

vor 6 Stunden

Apollo-13-Kommandant Lovell mit 97 Jahren gestorben

vor 6 Stunden

Chefposten des Verfassungsschutzes seit neun Monaten frei

vor 8 Stunden

Union zerstritten wegen Kurswechsel in der Israel-Politik

vor 8 Stunden

Nagasaki gedenkt der Opfer des Atombombenabwurfs

Logo Epoch Times
Brandstiftung

Kampf gegen Wind und Flammen in Griechenland

Als ob die trockene Vegetation nicht schon schlimm genug wäre, herrschen starke bis stürmische Winde, die das Feuer anfachen. Die Feuerwehr hat Mühe, die Lage unter Kontrolle zu halten.

top-article-image

Die Brände haben hohe Schäden verursacht - Häuser und Autos verbrannten.

Foto: Michael Varaklas/AP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Der große Wald- und Buschbrand im Südosten von Athen lodert weiter. Zwar hat die Feuerwehr die Lage weitgehend im Griff, wie griechische Medien berichten, doch der Einsatz ist enorm. Seit Samstagmorgen sind wieder zahlreiche Löschhubschrauber und -flugzeuge im Einsatz. Das Problem ist der starke bis stürmische Wind, der immer wieder für ein Aufflammen und neue Brandherde sorgt.

Brandstiftung vermutet

Der Brand nahe Athen sei auf Brandstiftung zurückzuführen, sagte der Bürgermeister einer der betroffenen Ortschaften gegenüber dem Sender ERTnews. Dort, wo das Feuer ausgebrochen sei, habe man eine Gasflasche gefunden. Zudem hätten Bürger eine verdächtige Person auf einem Motorrad beobachtet.
Mehr dazu
Zahlreiche Ortschaften wurden evakuiert, rund 400 Menschen mussten aus gefährlichen Situationen gerettet werden. Ein Mann kam bereits am Freitag ums Leben; sein abgelegenes Haus war offenbar von den Flammen umzingelt worden. Viele Häuser brannten komplett aus, über die genauen Schäden ist jedoch noch nichts bekannt.

Waldbrandgefahr weiterhin extrem hoch

Auch in Mittelgriechenland und im Nordwesten der Halbinsel Peloponnes gibt es größere Brände. Die Waldbrandgefahr bleibt wegen der anhaltenden Trockenheit und der starken Winde in vielen Teilen des Landes extrem hoch, heißt es beim griechischen Zivilschutz. Tiefrot eingefärbt sind auf der entsprechenden Karte weite Teile der Peloponnes, die Region rund um Athen und die Insel Euböa. Auch für Kreta, die Kykladen-Inseln und die Halbinsel Chalkidiki gelten sehr hohe Warnstufen. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.