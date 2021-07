Kanadische Armee gegen Waldbrände im Westen mobilisiert

Die Hitzewelle im Westen Kanadas wird inzwischen von mehr als 150 Waldbränden begleitet. Im Kampf gegen die Feuer in der Provinz British Columbia wurde nun auch die Armee mobilisiert, wie Verteidigungsminister Harjit Sajjan am Freitag (Ortszeit) Mitteilte.

Die Soldaten bereiteten Militärflugzeuge zur Evakuierung von Städten und Eindämmung der Brände vor. Auch im Norden des US-Bundesstaats Kalifornien kämpften Feuerwehrleute gegen große Waldbrände an.

In Kanada tagte wegen der Brände am Freitag der Krisenstab der Regierung unter Leitung von Premierminister Justin Trudeau. „Wir werden da sein, um zu helfen“, versicherte der Regierungschef anschließend. Trudeau sprach sich dazu nach eigenen Angaben mit dem Regierungschef von British Columbia, John Horgan, sowie mit Bürgermeistern und Anführern von Ureinwohnern in den bedrohten Gebieten ab.

