Kanonen und Kampfjets: Saudi-Arabien wird „wichtigster Nicht-NATO-Verbündeter der USA“

US-Präsident Donald Trump hat den einflussreichen saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman mit militärischen Ehren im Weißen Haus empfangen. Es ist der erste Besuch bin Salmans in Washington seit rund sieben Jahren.

Trump lobte den Kronprinzen als „extrem respektierten Mann“ und „guten Freund“. Zudem sei er „unglaublich in Bezug auf Menschenrechte und alles andere“. Die beiden Staatschefs sprachen eine Reihe von Themen an, darunter Israel und die Lage im Nahen Osten, Investitionsabkommen, Verkäufe von Militärausrüstung und Sicherheitsabkommen.

Abraham-Abkommen

Der Kronprinz bekundete Interesse an einem Beitritt zum Abraham-Abkommen – einer Vereinbarung, die ursprünglich 2020 geschlossen wurde, um die Beziehungen zwischen Israel und einigen arabischen Staaten zu normalisieren.

„Wir wollen Frieden für die Israelis. Wir wollen Frieden für die Palästinenser“, sagte bin Salman. „Wir wollen, dass sie friedlich in der Region zusammenleben, und wir werden unser Bestes tun, um eine Einigung zu erzielen.“

Er betonte die vorgeschlagene Lösung, die zu zwei getrennten Staaten, Israel und Palästina, führen würde. „Wir wollen Teil des Abkommens sein, aber wir wollen auch sicher sein, dass wir einen klaren Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung finden“, sagte bin Salman.

Bahrain, Marokko und die Vereinigten Arabischen Emirate haben das Abkommen bereits unterzeichnet. Der Sudan hat die allgemeine Erklärung unterzeichnet, und Kasachstan hat kürzlich angekündigt, dass es dem Abkommen beitreten werde.

„Wir hatten ein sehr gutes Gespräch über die Abraham-Abkommen“, sagte Trump. Es lägen mehrere Optionen für Friedensverhandlungen auf dem Tisch. „Wir haben über einen Staat, zwei Staaten gesprochen, wir haben über viele Dinge gesprochen.“

Saudi-Arabien wird „wichtigster Nicht-NATO-Verbündeter der USA“

Saudi-Arabien werde „wichtiger Nicht-NATO-Verbündeter“ der Vereinigten Staaten, sagte Trump bei einem Galadinner. Damit wird der Golfstaat zu einem von rund 20 Ländern, die diesen Status haben. Er sieht eine enge militärische Zusammenarbeit mit den USA vor. Anwesend bei dem Galadinner waren unter anderem Fußballstar Cristiano Ronaldo, der in Saudi-Arabien spielt, und Tech-Milliardär Elon Musk.

Zuvor teilte das Weiße Haus mit , dass die USA und Saudi-Arabien eine „gemeinsame Erklärung“ zur zivilen Atomkraft geschlossen hätten. Diese bilde die rechtliche Grundlage für eine „jahrzehntelange, milliardenschwere“ Partnerschaft im Bereich der Atomkraft.

Beide Länder unterzeichneten außerdem das strategische Verteidigungsabkommen zwischen den USA und Saudi-Arabien. Dazu gehört ein umfangreiches Rüstungspaket, das künftige Lieferungen von F-35-Kampfjets an Saudi-Arabien umfasst – trotz israelischer Bedenken. Israel ist bisher das einzige Land im Nahen Osten, das über F-35-Kampfflugzeuge aus US-Produktion verfügt.

Investitionen in Höhe von einer Billion Dollar

Bin Salman kündigte an, geplante Investitionen in den USA auf eine Billion Dollar (rund 860 Milliarden Euro) aufzustocken. Das wären 400 Milliarden Dollar mehr als Saudi-Arabien im Mai bei einem Besuch Trumps in Aussicht gestellt hatte.

Im Gespräch mit Reportern im Oval Office sagte der Kronprinz, dass die neuen Investitionen auf das abzielen würden, was er als „echte Chancen“ in den Bereichen neue Technologien, künstliche Intelligenz, Rechenzentren und Magnete bezeichnete. Das Land plant, sich unabhängiger vom Öl zu machen.

Trump schien von der Ankündigung überrascht zu sein. „Jetzt 1 Billion Dollar, okay?“, sagte Trump. „Das sind großartige Neuigkeiten.“

Der US-Präsident erklärte außerdem, dass seine Regierung erwägt, den Verkauf einiger fortschrittlicher US-Chiptechnologien an Saudi-Arabien zu genehmigen.

Bei dem Treffen sagte Außenminister Marco Rubio, dass die Regierung an den Modalitäten für Exportlizenzen arbeite, die Teil des umfassenderen Abkommens zwischen den beiden Ländern sein werden.

Thema 11. September

Die Beziehungen zwischen den beiden Nationen waren zuvor durch Enthüllungen von US-Geheimdiensten belastet worden, wonach einige Finanzierungs- und Planungsaktivitäten für den Anschlag am 11. September auf das World Trade Center in Saudi-Arabien stattfanden.

Der Kronprinz deutete an, dass die Aktionen und Geheimdienstinformationen bezüglich des 11. September darauf abzielten, „die amerikanisch-saudischen Beziehungen zu zerstören“, und bekräftigte gleichzeitig seine Absicht, die Beziehungen zwischen den beiden Nationen zu stärken.

„Der Aufbau unserer Beziehungen und die weitere Öffnung unserer Beziehungen sind für die Sicherheit der Welt von entscheidender Bedeutung“, sagte bin Salman. „Sie sind entscheidend im Kampf gegen Extremismus und Terrorismus.“

Untersuchung zu Khashoggi

Auf die Frage eines Fernsehreporters nach der Ermordung des Washington-Post-Kolumnisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul im Jahr 2018 sagte der Kronprinz, seine Regierung habe die Angelegenheit gründlich untersucht.

„Wir haben alle richtigen Schritte der Untersuchung unternommen“, sagte bin Salman. „Und wir haben unser System verbessert, um sicherzustellen, dass so etwas nicht wieder vorkommt.

Bin Salman nannte die Ermordung des Journalisten einen „Fehler“ und bekräftigte damit frühere Äußerungen. „Es ist schmerzhaft und es ist ein riesiger Fehler, und wir tun unser Bestes, dass so etwas nicht erneut passiert“, versicherte der Kronprinz, der Saudi-Arabien de facto regiert. Eine persönliche Verantwortung übernahm er nicht.

Ein US-Geheimdienstbericht war nach der Tötung Khashoggis 2018 zu dem Schluss gekommen, dass bin Salman die Tötung des Reporters gebilligt hatte, der unter anderem für die „Washington Post“ schrieb. Khashoggis Witwe hatte Trumps Empfang für bin Salman deshalb scharf kritisiert.

(Mit Material der Agenturen)