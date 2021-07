Kein Funkkontakt mehr: Passagierflugzeug über Halbinsel Kamtschatka verschwunden

In Russland ist der Kontakt zu einem Passagierflugzeug mit 28 Menschen an Bord abgerissen. Die Maschine vom Typ AN-26 sei auf dem Weg von Petropawlowsk-Kamtschatski nach Palana auf der Halbinsel Kamtschatka gewesen, berichteten die Nachrichtenagenturen Interfax, Tass und Ria Nowosti unter Berufung auf örtliche Behördenvertreter am Dienstag. Demnach befanden sich 28 Menschen an Bord, davon sechs Besatzungsmitglieder.

Es gab widersprüchliche Berichte über den möglichen Verbleib des Flugzeugs. So berichtete die Nachrichtenagentur Tass, die Maschine könnte ins Meer gestürzt sein. Interfax zufolge könnte das Flugzeug aber auch nahe eines Kohlebergwerks bei der Stadt Palana abgestürzt sein. Den Berichten zufolge wurde eine Suche mit mindestens zwei Hubschraubern eingeleitet. (afp/dl)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!