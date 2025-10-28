Logo Epoch Times

vor 12 Minuten

Hamas übergibt Überreste falscher Leiche - Wut in Israel

vor einer Stunde

AfD bleibt mit 26 Prozent stärkste Partei - Merz erneut auf neuem Tiefstwert

vor einer Stunde

Tote im Kreis Steinburg - Polizei nimmt 20-Jährigen fest

vor einer Stunde

Schwerer Zyklon „Montha“ trifft Indiens Südostküste - Zehntausende evakuiert

vor 2 Stunden

Kaum neue Einschränkungen für Ostsee-Fischer

vor 2 Stunden

Selenskyj fordert europäische Finanzhilfen für zwei bis drei Jahre

vor 3 Stunden

Steinmeier lobt Initiative „Afrika kommt!“ für Fach- und Führungskräfte

vor 3 Stunden

SPD-Generalsekretär erhöht Druck bei Reform der Erbschaftsteuer

vor 4 Stunden

Stimmung in deutscher Exportwirtschaft trübt sich ein

vor 4 Stunden

Statistik zeigt: Arbeiten im Ruhestand ist längst keine Ausnahme mehr

Logo Epoch Times

Breaking news

Unfallursache unklar

„Keine Überlebende“: Kleinflugzeug in Kenia abgestürzt - 11 Tote, darunter zwei Deutsche

Bei einem Absturz eines Kleinflugzeugs in Kenia kamen elf Menschen ums Leben, darunter zwei Deutsche. Das Flugzeug war auf dem Weg vom Küstenort Diani nach Kichwa Tembo.

top-article-image

Ein Kleinflugzeug.

Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Beim Absturz eines Kleinflugzeuges in Kenia sind nach Angaben der Fluggesellschaft elf Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen zwei Deutsche. „Leider gibt es keine Überlebenden“, teilte der Chef von Mombasa Air Safari, John Cleave, am Dienstag mit. Seinen Angaben zufolge waren acht Passagiere aus Ungarn, zwei Passagiere aus Deutschland sowie ein Kapitän aus Kenia an Bord der Maschine.
Das Flugzeug war auf dem Weg vom Küstenort Diani nach Kichwa Tembo, einer Landebahn im Naturschutzgebiet Masai Mara im Südwesten des Landes. Cleave erklärte, das Unternehmen habe sein Notfallteam mobilisiert, das mit den örtlichen Behörden zusammenarbeite. „Unsere Herzen und Gebete sind bei allen, die von diesem tragischen Ereignis betroffen sind“, hieß es in der Erklärung weiter.
Mehr dazu

Notfallteam der Fluggesellschaft im Einsatz

Die kenianische Luftfahrtbehörde hatte zuvor mitgeteilt, zum Zeitpunkt des Unglücks seien zwölf Menschen an Bord gewesen. Der Behörde zufolge befanden sich bereits Regierungsvertreter an der Unfallstelle, um die Unfallursache zu klären.
Unglücke mit Kleinflugzeugen sind in Ostafrika relativ häufig. Im August war eine Maschine der Hilfsorganisation Amref nahe der Hauptstadt Nairobi abgestürzt. Sechs Menschen starben, zwei weitere wurden verletzt. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.