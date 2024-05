Kenia ordnet Evakuierung rund um vollgelaufene Staudämme an

Fußgänger hängen sich hinten an einen keniatischen Matatu (Linienbus), um nicht durch einen überschwemmten Straßenabschnitt waten zu müssen. Auch in der Hauptstadt Nairobi sind nach heftigen saisonalen Regenfällen Bäche über die Ufer getreten. Foto: TONY KARUMBA/AFP via Getty Images