Logo Epoch Times

vor 16 Minuten

KI in der Sozialverwaltung und Speicherung von Kohlendioxid: Vorhaben des Bundestags in dieser Woche

vor 33 Minuten

Deutsche Bank streicht über 2.000 IT-Anwendungen und setzt auf Google

vor einer Stunde

Kosten für Personalausweis sollen von 37 auf 46 Euro steigen - Kritik von DIHK

vor einer Stunde

SB-Kassen boomen - jeder 4. Kunde will sie jedoch gar nicht verwenden

vor einer Stunde

Linker Demokrat Mamdani wird neuer Bürgermeister von New York

vor 9 Stunden

Behörden: Costa Ricas mächtigstes Drogenkartell zerschlagen

vor 10 Stunden

Gegen Geldwäsche-Netzwerke: Durchsuchungen auf drei Kontinenten

vor 10 Stunden

Bayern: Polizei findet mehr als 300 Waffen in Haus von Verstorbenem

vor 10 Stunden

Menschenrechte unter Druck - 75 Jahre Konvention

vor 11 Stunden

Bundesregierung will Ukraine-Hilfen um drei Milliarden Euro erhöhen

Logo Epoch Times
Absturz kurz nach dem Start

Kentucky: Mindestens sieben Tote bei Absturz von UPS-Frachtflugzeug

In den USA ist ein Frachtflugzeug auf dem Weg nach Hawaii abgestürzt, es gab Tote. Mindestens elf Menschen seien zudem verletzt worden, sagte der örtliche Gouverneur Andy Beshear.

top-article-image

Rauchschwaden steigen auf, nachdem ein UPS-Frachtflugzeug beim Start auf dem Louisville Muhammad Ali International Airport abgestürzt und explodiert ist.

Foto: Jon Cherry/AP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Beim Absturz eines Frachtflugzeugs im US-Bundesstaat Kentucky sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Es werde erwartet, dass die Zahl noch steigt, erklärte der örtliche Gouverneur Andy Beshear am Dienstag (Ortszeit) im Onlinedienst X. Mehrere Menschen wurden den Angaben zufolge verletzt.
Die Maschine des Logistikunternehmens UPS, die auf dem Weg nach Hawaii war, verunglückte nach Angaben der US-Luftfahrtbehörde FAA kurz nach dem Start nahe des internationalen Flughafens Louisville in Kentucky.
„UPS-Flug 2976 ist gegen 17:15 Uhr Ortszeit abgestürzt“, erklärte die FAA, nach Angaben der Flughafenpolizei rund fünf Kilometer südlich des Flughafens.

Es brach ein Brand am Absturzort aus

Bei der Maschine handelte es sich den Angaben zufolge um eine McDonnell Douglas MD-11. Nach Angaben von UPS waren drei Besatzungsmitglieder an Bord. Im Gebiet der Absturzstelle stieg eine große schwarze Rauchwolke auf.
Die Einsatzkräfte seien vor Ort und versuchten, das Feuer zu löschen, erklärte Gouverneur Beshear. Der Zustand der drei Besatzungsmitglieder sei unbekannt. Beshear äußerte sich „sehr besorgt“ um sie. Seinen Angaben zufolge traf das Flugzeug „ziemlich direkt“ eine Ölrecyclinganlage.
Die Rauchsäule über dem Absturzort war kilometerweit zu sehen.

Die Rauchsäule über dem Absturzort war kilometerweit zu sehen.

Foto: Chuck Fugate/Chuck Fugate/AP/dpa

Dem Bürgermeister von Louisville, Craig Greenberg, zufolge hatte das Flugzeug große Mengen Treibstoff geladen. Zur Ermittlung der Absturzursache leiteten die FAA und die US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB eine Untersuchung ein.
Vertreter des Flughafens gaben bekannt, dass alle für Dienstagabend geplanten Abflüge gestrichen worden seien. UPS teilte mit, dass der Paketsortierbetrieb an der Anlage des Unternehmens eingestellt worden sei. Louisville ist nach Unternehmensangaben der wichtigste Luftverkehrsknotenpunkt von UPS. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.