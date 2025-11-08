Russland verstärkt Angriffe auf ukrainische Energieinfrastruktur

Russland hat nach Angaben aus Kiew massiv die ukrainische Energieinfrastruktur angegriffen. Daher habe es in mehreren Regionen Notstromabschaltungen gegeben, erklärte die ukrainische Energieministerin Switlana Grintschuk am Samstag in Onlinenetzwerken.

Angaben zu den betroffenen Regionen machte sie nicht. Die Notstromabschaltungen würden aufgehoben, wenn sich die Lage im Energiesystem gebessert habe.

Gefahr von Heizungsausfällen

Russland hat seine Angriffe auf die Energieinfrastruktur in der Ukraine in den vergangenen Monaten verstärkt. Fachleuten zufolge drohen der Ukraine vor den Wintermonaten Heizungsausfälle. Grintschuk erklärte nun, „trotz der Pläne des Feindes wird die Ukraine in diesem Winter Licht und Wärme haben“. (afp/red)