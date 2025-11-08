Logo Epoch Times

vor 22 Minuten

Detonation in Reihenhaus: 83-Jähriger wird weiter gesucht

vor 2 Stunden

Chip-Streit: Peking fordert Entgegenkommen der Niederlande

vor 2 Stunden

Brandenburg: Zwei Tote in Wohnung gefunden

vor 3 Stunden

Deutlich mehr Asyl-Ablehnungen für Syrer im Oktober - Rückführungen geplant

vor 3 Stunden

E-Patientenakte - Hausärzte kritisieren technische Umsetzung

vor 4 Stunden

Polen: Abgeordnete entziehen früherem Justizminister Immunität - Regierung plant Haft

vor 4 Stunden

„Völkermord“: Türkisches Gericht erlässt Haftbefehl gegen Netanjahu

vor 11 Stunden

USA: Mehr als 1200 Inlandsflüge gestrichen

vor 11 Stunden

100 Millionen und eigene Gesellschaft für Frauen-Bundesliga

vor 12 Stunden

London: Ein Irrtümlich freigelassener Häftling wurde wieder gefasst

Logo Epoch Times
Stromausfall droht

Russland verstärkt Angriffe auf ukrainische Energieinfrastruktur

Russland hat nach Angaben aus Kiew verstärkt die Energieinfrastruktur der Ukraine angegriffen, was zu Notstromabschaltungen in mehreren Regionen führte.

top-article-image

Das Unabhängigkeitsdenkmal in Kiew, Hauptstadt der Ukraine.

Foto: Ruslan Lytvyn/iStock

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Russland hat nach Angaben aus Kiew massiv die ukrainische Energieinfrastruktur angegriffen. Daher habe es in mehreren Regionen Notstromabschaltungen gegeben, erklärte die ukrainische Energieministerin Switlana Grintschuk am Samstag in Onlinenetzwerken.
Mehr dazu
Angaben zu den betroffenen Regionen machte sie nicht. Die Notstromabschaltungen würden aufgehoben, wenn sich die Lage im Energiesystem gebessert habe.

Gefahr von Heizungsausfällen

Russland hat seine Angriffe auf die Energieinfrastruktur in der Ukraine in den vergangenen Monaten verstärkt. Fachleuten zufolge drohen der Ukraine vor den Wintermonaten Heizungsausfälle. Grintschuk erklärte nun, „trotz der Pläne des Feindes wird die Ukraine in diesem Winter Licht und Wärme haben“. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.