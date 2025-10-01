Sarkophag über Tschernobyl nach Angriff ohne Strom

Im havarierten Atomkraftwerk Tschernobyl ist ukrainischen Angaben zufolge die Stromversorgung der wichtigen Reaktor-Schutzhülle nach russischen Angriffen unterbrochen.

„Aufgrund russischen Beschusses auf die Energieinfrastruktur in der Region Kiew ist es zu einer Notsituation in den Anlagen des Kernkraftwerks Tschernobyl gekommen“, teilte das ukrainische Energieministerium am Mittwoch im Onlinedienst Telegram mit.

Die Schutzhülle des beschädigten vierten Reaktors habe seit dem Vorfall keinen Strom mehr, Spezialisten arbeiteten derzeit daran, die Stromversorgung wiederherzustellen.

In seiner Stellungnahme führte das Ministerium aus, dass die neue Schutzhülle „infolge von Stromspitzen“ von der Stromversorgung „abgeschnitten“ worden sei. Die Hülle isoliert den zerstörten vierten Reaktorblock des Kernkraftwerks Tschernobyl und verhindert die Freisetzung radioaktiver Strahlung.

Noch keine Äußerung aus Moskau

Moskau äußerte sich zunächst nicht dazu. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte nach dem Vorfall, Russland sei eine Gefahr für die globale Sicherheit.

„Jeder Tag, an dem Russland den Krieg verlängert, sich weigert, einen vollständigen und verlässlichen Waffenstillstand umzusetzen, und weiterhin alle Objekte unserer Energieinfrastruktur angreift – einschließlich derjenigen, die für die Sicherheit von Kernkraftwerken und anderen nuklearen Anlagen von entscheidender Bedeutung sind -, ist eine globale Bedrohung“, schrieb Selenskyj im Online-Netzwerk Facebook.

Schutzhülle bereits im Februar beschädigt worden

Im Atomkraftwerk Tschernobyl war am 26. April 1986 ein Reaktor explodiert. Der Vorfall gilt als weltweit größte Atomkatastrophe und verseuchte weite Teile der Ukraine, Russlands und von Belarus. Zehntausende Menschen mussten evakuiert werden.

Um einen weiteren Austritt von Strahlung zu verhindern, wurde im November 2016 eine von der internationalen Gemeinschaft finanzierte massive Metallkuppel über den Überresten des Reaktors errichtet.

Bereits im Februar war die Schutzhülle des Reaktors bei einem russischen Drohnenangriff beschädigt worden. Die Strahlenbelastung habe sich jedoch nicht erhöht, erklärten die ukrainischen Behörden damals.

In den ersten Tagen des Ukraine-Krieges im Februar 2022 hatten russische Truppen das Gelände von Tschernobyl unter ihre Kontrolle gebracht, sich später aber von der Anlage wieder zurückgezogen.

Das Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine ist hingegen seit März 2022 von russischen Soldaten besetzt. Russland und die Ukraine werfen sich seitdem regelmäßig vor, die Sicherheit der Anlage zu gefährden und das Risiko einer Nuklearkatastrophe zu erhöhen.(afp/red)