Kiew wirft Moskau „Sabotage“ von Minsker Abkommen vor

Flaggen der OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) in der Nähe der Hofburg - OSZE-Kongresszentrum in Wien, Österreich. Foto: iStock

Die Ukraine hat Russland eine „Sabotage“ der Minsker Vereinbarungen für den Konflikt in der Ostukraine vorgeworfen. Die Weigerung Moskaus, das Mandat für eine internationale Beobachtermission an der russisch-ukrainischen Grenze zu verlängern, werde als „Beweis“ für die Absicht Russlands gewertet, die Lieferung von Waffen, „Soldaten und Söldnern“ in die Separatistengebiete fortzusetzen, erklärte das ukrainische Außenministerium am Donnerstagabend.

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ist mit hunderten Beobachtern im Konfliktgebiet in der Ostukraine sowie an zwei Grenzposten an der ukrainisch-russischen Grenze vertreten.

Eine Verlängerung des OSZE-Mandats an den beiden Grenzposten lehnte Russland mit der Begründung ab, dass die Beobachtermission „keinen positiven Einfluss“ auf den Prozess zur Beilegung des Konflikts habe. Eine Fortsetzung sei daher „nicht mehr sinnvoll“.

Die Berichte der an den Grenzübergängen stationierten OSZE-Beobachter enthalten unter anderem Informationen dazu, ob verdächtiges Personal die Grenze überquert hat. Kiew und seine westlichen Verbündeten werfen Russland vor, die pro-russischen Kämpfer in der Ostukraine auch an anderen Grenzübergängen mit Ausrüstung zu versorgen. Moskau bestreitet diese Vorwürfe.

Seit Beginn des Konflikts in der Ostukraine im Jahr 2014 wurden bereits mehr als 13.000 Menschen getötet, fast 1,5 Millionen weitere wurden vertrieben. Das Minsker Abkommen zur Befriedung der Ostukraine war 2015 geschlossen worden. (afp)

