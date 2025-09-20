Kimmel-Aussetzung entfacht Diskussion über zunehmende Politisierung in Late-Night-Shows

Zu Beginn seines Late-Night-Debüts im Jahr 2003 erzielte Jimmy Kimmel als unpolitischer Komiker, der Kontroversen aus dem Weg ging, gute Einschaltquoten, bevor er im Laufe der Jahre eine große Wandlung durchmachte und für seine linksgerichteten Kommentare bekannt wurde.

Seine Suspendierung von ABC am 17. September hat Diskussionen über die politischen, kulturellen und regulatorischen Folgen von Live-Kommentaren und der Entwicklung der Unterhaltungsindustrie ausgelöst.

Kimmel erlangte Anfang der 2000er Jahre durch die Comedy Zentral-Sendung „The Man Show“ mit dem Komiker Adam Carolla Berühmtheit. Gemeinsam pflegten sie satirischen und stereotypen Männerhumor, bei dem wenig Raum für Politik blieb.

Shows zunehmend politisiert

Als „Jimmy Kimmel Live!“ 2003 zum ersten Mal im Radio ausgestrahlt wurde, war das Format eher auf Popkultur, aktuelle Ereignisse und Comedy ausgerichtet und frei von einseitigen politischen Kampagnen oder Meinungen.

Bemerkenswert ist, dass Präsident Donald Trump während des Wahlkampfs 2016 in seiner Show auftrat, wo die beiden einen offenen Dialog über brisante Themen und den damaligen Wahlkampf führten.

Ein Wendepunkt kam 2017, als Kimmel in einem emotionalen Monolog enthüllte , dass bei seinem Sohn Billy ein seltener angeborener Herzfehler diagnostiziert wurde, der zu drei Operationen am offenen Herzen führte.

Diese persönlichen Erfahrungen beflügelten sein politisches Engagement, wo er sich lautstark für eine bezahlbare Gesundheitsversorgung einsetzte.

Kimmel würde auch über andere Themen sprechen, die die amerikanischen Wähler spalten, darunter das Recht auf den zweiten Verfassungszusatz, Einwanderung und andere.

Mit der Zunahme seiner politischen Monologe wurden gelegentliche komödiantische Seitenhiebe auf entgegengesetzte Standpunkte häufiger. So wuchs auch der Widerstand der Zuschauer oder konservativer Medien.

Früher kaum Politik in den Shows

Vor Jahrzehnten vermieden Late-Night-Moderatoren wie der verstorbene Johnny Carson oder David Letterman politische Comedy, um nicht anstößig zu wirken, und die großen Fernsehsender stimmten dem zu.

Vor der aktuellen Wende bezeichnete der Filmemacher und ehemalige ausführende Produzent von Lettermans „Late Show“, Rob Burnett, diese Zeit als das „goldene Zeitalter der Late-Night-Comedy“.

„Als jemand, der viele Tausend Witze für das Late-Night-Fernsehen geschrieben hat, haben sie es auf ein ganz neues Niveau gebracht“, sagte er 2017 gegenüber Associated Press.

Als Kimmel jedoch kürzlich Bemerkungen zur Ermordung des konservativen politischen Kommentators Charlie Kirk machte, löste dies eine neue Welle der Diskussion aus, nicht nur in der Politik, sondern auch in der Late-Night-Welt.

Das ABC-Netzwerk und seine Partnersender setzten die Ausstrahlung von „Jimmy Kimmel Live!“ bis auf Weiteres aus, nachdem er einen Monolog über Kirks mutmaßlichen Mörder gehalten hatte.

Heute verschwimmt die Grenze zwischen Unterhaltung und Aktivismus und wirft die Frage auf, inwieweit ein Publikum oder ein großes Netzwerk an der Ausgabe von Inhalten beteiligt sein sollte.

Kontroverse um Aussetzung der Show

Der Medienkonzern Sinclair Broadcast Group, der mit ABC verbundene Fernsehsender besitzt und betreibt, erklärte, er beabsichtige nicht , die Show auszustrahlen, bis „geeignete Schritte“ unternommen würden, um die nationalen Standards aufrechtzuerhalten.

Unterdessen verurteilte die American Civil Liberties Union (ACLU) die Entscheidung. Der Leiter der Abteilung für Demokratie und Technologie bezeichnete sie als „ernste Bedrohung unserer Freiheiten gemäß dem ersten Verfassungszusatz“.

Mehrere andere Late-Night-TV-Moderatoren äußerten sich solidarisch zu Kimmels Entlassung, während andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und Branchenkenner auf der anderen Seite des Ganges den Schritt begrüßten und auf seine niedrigen Einschaltquoten hinwiesen.

„Jimmy Kimmel wurde vor allem wegen seiner schlechten Einschaltquoten gefeuert“, sagte Trump Reportern während seines Staatsbesuchs in Großbritannien am 18. September. Laut Nielsen-Daten sind Kimmels Einschaltquoten im Laufe der Jahre gesunken. Im zweiten Quartal hatte er durchschnittlich 1,77 Millionen Zuschauer, verglichen mit 2,2 Millionen im Jahr 2015.

Kimmel bleibt sich treu

Kimmel wurde darauf aufmerksam gemacht, dass seine Ansichten auf Kritik stießen. Er sagte 2022, ABC habe seine Bedenken hinsichtlich seiner Witze über Trump geäußert und gehofft, er würde sie abschwächen.

„Ich habe die Hälfte meiner Fans verloren – vielleicht sogar mehr“, sagte er damals im Podcast „Naked Lunch“. „Ich habe nur gesagt: ‚Hören Sie, wenn Sie das tun möchten, verstehe ich das und ich gönne es Ihnen, aber ich werde das nicht tun‘“, fuhr er fort.

„Wenn Sie also möchten, dass jemand anderes die Show moderiert, ist das in Ordnung. Für mich ist das in Ordnung. Ich werde es nur nicht so machen.“

Unterdessen hat sich Kimmel, dessen Vertrag mit ABC im Mai nächsten Jahres ausläuft, noch nicht öffentlich zu den jüngsten Ereignissen geäußert.