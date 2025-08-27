Logo Epoch Times

vor 13 Minuten

Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde sind zurück im Iran

vor 2 Stunden

Flüchtlinge fühlen sich in Deutschland immer weniger willkommen

vor 3 Stunden

China übernimmt doppelt so viele Unternehmen für kritische Rohstoffe wie die EU

vor 4 Stunden

Israel: Großdemonstration fordert Abkommen mit Hamas

vor 4 Stunden

Bundeswehr sucht Zehntausende Soldaten - bei Misserfolg kommt Wehrpflicht

vor 5 Stunden

Riesen-Rakete Starship absolviert zehnten Testflug

vor 12 Stunden

Filmfestival in Venedig beginnt - Werner Herzog wird für Lebenswerk geehrt

vor 13 Stunden

Iran nach Atomgesprächen: Europäische Staaten sollen „richtige Entscheidung“ treffen

vor 13 Stunden

Waldbrände Spanien: Hilfe für Betroffene - aktuell noch 15 größere Brände

vor 14 Stunden

Taylor Swift und Travis Kelce haben sich verlobt

Logo Epoch Times
Riskant

Klage gegen OpenAI nach Suizid von Jugendlichen

Der Chatbot ChatGPT soll bessere Vorkehrungen zur Suizid-Prävention bekommen. Der Schritt folgt auf eine Klage von Eltern, die ChatGPT für den Tod ihres Sohnes verantwortlich machen.

top-article-image

Der Einsatz von KI-Software. (Archivbild)

Foto: Hendrik Schmidt/dpa/dpa-tmn

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Eltern eines US-Teenagers, der im April Suizid beging, klagen gegen die ChatGPT-Entwicklerfirma OpenAI. Ihr Vorwurf ist, dass ChatGPT ihren Sohn dabei unterstützt habe, sich das Leben zu nehmen.
Die Eltern stützen sich dabei auf Unterhaltungen mit dem Chatbot, die sie auf dem Smartphone des 16-Jährigen fanden. OpenAI kündigte nach Bekanntwerden der Klage verbesserte Maßnahmen zur Suizid-Prävention an.
Die Firma räumte zugleich ein, dass die bisherigen Vorkehrungen, die unter anderem Nutzer zu einer Beratungs-Hotline verwiesen, bei längeren Unterhaltungen mit ChatGPT versagen können. Dann sei es möglich, dass die Software unerwünschte Antworten liefere.
Man arbeite daran, dass die Schutzmaßnahmen auch bei längeren Unterhaltungen greifen, hieß es in einem Blogeintrag. Zudem werde erwogen, dass ChatGPT in Krisensituationen versuchen könnte, Kontakt zu von Nutzern eingetragenen Personen aufzunehmen.

Mehr Einblick für Eltern

Für Nutzer im Alter unter 18 Jahren soll es zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen geben. OpenAI stellte etwa „stärkere Leitplanken bei sensiblen Inhalten und riskantem Verhalten“ in Aussicht. Eltern sollen sich besser darüber informieren können, wie ihre Kinder ChatGPT nutzen.
Bei Unterhaltungen mit ChatGPT, in denen Nutzer die Absicht bekunden, anderen zu schaden, greift OpenAI dem Blogeintrag zufolge bereits jetzt ein.
Solche Unterhaltungen würden an ein spezielles Team weitergeleitet – und bei einer konkreten Bedrohungs-Situation würden auch Sicherheitsbehörden eingeschaltet. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.