Brüssel: Greta Thunberg bei Sitzblockade festgenommen

Greta Thunberg wurde von Polizisten am Samstag fortgetragen, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP beobachtete. Zusammen mit anderen Klimaaktivisten hatte sie eine Straße in der belgischen Hauptstadt blockiert. Einer Aufforderung der Polizei, freiwillig die Sitzblockade zu beenden, kam sie nicht nach.

Das Sit-in einer kleinen Gruppe von Demonstranten fand parallel zu einem Protestmarsch gegen Subventionen für fossile Energieträger statt, der vor dem Sitz des Europarlaments begonnen hatte. Die Demonstration war von der Gruppierung United for Climate Justice (Vereint für die Klima-Gerechtigkeit) organisiert worden. Thunberg war in der Vergangenheit bereits mehrfach in verschiedenen Ländern bei Protestaktionen vorübergehend festgenommen worden. (afp)