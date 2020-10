Kniefall vor KP Regime: Deutscher Spitzenbeamter vertuschte Geheimdienstbericht über Chinas destruktiven Einfluss

Die Wirtschaftsbeziehungen zu China haben die Bundesregierung dazu veranlasst, die Menschenrechtsverbrechen der KPC herunterzuspielen. Ein hochrangiger deutscher Beamter hat offenbar sogar einen Bericht mit eindringlichen Warnungen vor der KP Chinas – auch in Bezug auf die nationale Sicherheit in Deutschland – unterdrückt.

Die Beziehungen zwischen Deutschland und China definieren sich stark über die Wirtschaft. Deutschland ist in hohem Maße vom Export abhängig. Deswegen sollen die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern auch möglichst nicht gestört werden. Das Problem: Menschenrechtsbelange und, wie nun auf der Medienwebseite „Axios“ enthüllt wurde, sogar Belange in Bezug auf die nationale Sicherheit, wurden dabei ignoriert.

„Axios“ berichtet von einem hochrangigen deutschen Beamten, der 2018 einen sensiblen Geheimdienstbericht über Chinas wachsenden Einfluss in Deutschland unterdrückte. Damit versuchte er offenbar, die Geschäftsbeziehungen zu Peking nicht zu beeinträchtigen.

US-Beamter: Kanzlerin Merkel hat den Bericht gesehen

Das Dokument wurde demnach vom US-Geheimdienst angefertigt. Geheimdienstmitarbeiter sagten der Webseite, der Bericht untersuchte die Versuche der Kommunistischen Partei Chinas (KPC), jede Ebene der deutschen Regierung, Gesellschaft und Wirtschaft zu beeinflussen.

Dabei wurden die engen Beziehungen zwischen der deutschen Wirtschaft und dem chinesischen Regime besonders kritisch hervorgehoben. Der Bericht sollte innerhalb der deutschen Regierung weit verbreitet werden, doch dazu kam es nicht. Der hochrangige Beamte unterdrückte die Information. Ein US-Beamter sagte, Bundeskanzlerin Angela Merkel und andere wenige Regierungsmitglieder hätten den Bericht gesehen.

Ein Sprecher der Bundesregierung und der Bundesnachrichtendienst wollten die Angelegenheit gegenüber „Axios“ nicht kommentieren.

Volker Stanzel, ein ehemaliger deutscher Botschafter in China, sagte dem Medium: „Der Kommunistischen Partei Chinas gelang es, ihre Wirtschaft zu globalisieren, weil sie in der Lage war, sich ausländischen Geschäftsinteressen anzuschließen.“ Wegen dieser Geschäftsinteressen tendiere man dazu, dass Regierungen verschiedener Länder eine Politik betreiben, die nicht schädlich für die Wirtschaftsbeziehungen mit China sei.

Verbrechen der KP Chinas verhamlost

Das kommunistische Regime in Peking kontrolliert die heimische Wirtschaft und droht ausländischen Unternehmen und Regierungen sogar wirtschaftliche Strafmaßnahmen an, sollten diese die Menschenrechtsverbrechen der KPC anprangern, Huawei den Marktzugang verweigern oder Taiwan offiziell unterstützen.

In dem Bericht von „Axios“ wird kritisiert, dass Wirtschaftsminister Peter Altmaier wegen den Wirtschaftsinteressen mit China die wachsenden Menschenrechtsverletzungen und die Sicherheitsprobleme heruntergespielt habe.

Diesbezüglich wird auch das Beispiel von Volkswagen genannt: Der deutsche Autohersteller betreibt eine Fabrik in Ürümqi, der Regionalhauptstadt von Xinjiang, wo die KP Chinas mehr als eine Million ethnische Minderheiten in Masseninternierungslagern inhaftiert hat. Obwohl die Existenz der Lager bekannt und sogar in aller Munde ist, habe Volkswagen-Chef Herbert Diess im April 2019 behauptet, sich über die dortige Menschenrechtslage „nicht bewusst“ zu sein.

In Deutschland habe es in Bezug auf China viel Selbstzensur gegeben, sagte Noah Barkin, Experte für die Beziehungen zwischen Europa und China bei der Rhodium-Gruppe, gegenüber der Zeitung. Der Ansatz der Kanzlerin sei gewesen, China hinter verschlossenen Türen und nicht öffentlich zu kritisieren.

USA machen Druck

Die Menschenrechtsverletzungen in China werden nun international – vor allem vonseiten der USA – immer stärker kritisiert. Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump übt massiven Druck auf Peking aus. Dadurch ändert sich nun auch die Haltung in Deutschland und Europa.

Der chinesische Außenminister Wang Yi wurde während seiner Europareise Ende September scharf wegen Chinas hartem Durchgreifen in Hongkong kritisiert. Auch wurde er direkt auf die Masseninternierungslager und die Besorgnis über den chinesischen Telekommunikationsgiganten Huawei angesprochen.

Merkels handelspolitische Annäherung an China stoße auf Widerstand, deshalb würden die Deutschen nun auch zu der Erkenntnis kommen, „dass sie rote Linien setzen müssen, dass sie China stärker drängen und dass sie die Menschenrechte betonen müssen“, so Barkin.

In dem „Axios“-Bericht wird auch auf den Umstand verwiesen, dass Deutschland oft den Ton für die EU vorgegeben hat. Dadurch sei das Problem entstanden, dass je weiter Berlin vom richtigen Weg in Bezug auf China abgerückt, desto weiter auch die Europäische Union davon abgerückt sei.

Doch auch dies dürfte sich nun ändern: Im September kündigte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an, sie werde auf ein europäisches Magnitsky-Gesetz drängen. Durch den Magnitsky-Act, der zuerst in den USA verabschiedet wurde, können Regierungen und Beamte bestraft werden, die an Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind. (so)

