Logo Epoch Times

vor 38 Minuten

Riskante Wetten: Aufsicht greift bei Turbo-Zertifikaten ein

vor 3 Stunden

600 Lkw bringen Hilfsgüter in den Gazastreifen - Grenzübergang Rafah soll sich öffnen

vor 4 Stunden

Airbus verdoppelt die Produktion des Eurofighter-Kampfjets

vor 4 Stunden

Deutschlands Schulden steigen auf über 2.540 Milliarden Euro

vor 4 Stunden

NATO berät nach Luftraumverletzung über bessere Abschreckung

vor 5 Stunden

Prozess gegen Benko fortgesetzt - Zeugen an der Reihe

vor 5 Stunden

Mehr als 100.000 Kraniche sind gerade in Deutschland

vor 6 Stunden

Trump droht Spanien im Streit um Verteidigungsausgaben mit Strafzöllen

vor 6 Stunden

Weinernte fällt geringer aus - weniger als 8 Millionen Hektoliter

vor 7 Stunden

Weihnachtsmarktsaison geht mit „Winterdorf“ los

Logo Epoch Times
Gerüchte

Kommission: EU plant kein Verbot von Filterzigaretten

Sollen die gesundheitsschädlichen Filterzigaretten in der EU verboten werden? Die Kommission sagt, sie plane keinen Vorstoß in diese Richtung.

top-article-image

Zigarettenrauchen kann Krebs und andere Krankheiten hervorrufen. (Symbolbild)

Foto: Hannes P Albert/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die für Gesetzesinitiativen zuständige EU-Kommission widerspricht einem Medienbericht, wonach die EU ein Verbot von Filterzigaretten plant. „Um es ganz klar zu sagen: Die Europäische Kommission plant nicht, Filterzigaretten zu verbieten“, teilte ein Sprecher der Behörde mit. Sie allein kann EU-Gesetze vorschlagen und damit in den Gesetzgebungsprozess einbringen.
Ein Gesetzesvorschlag braucht danach in der Regel auch die Zustimmung des Europaparlaments und der EU-Staaten. Zuvor hatte die „Bild“ berichtet, die EU schlage zum Schutz von Gesundheit und Umwelt ein Verbot von Filterzigaretten vor.
Weltweit gibt es nach WHO-Angaben 1,3 Milliarden Tabaknutzer, 8 Millionen Menschen sterben nach Schätzungen jedes Jahr durch den Konsum. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.