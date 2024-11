Krawalle in Amsterdam: Israel schickt Rettungsflieger – „Da findet ein Pogrom statt“

Nach gewaltsamen Ausschreitungen am Rande eines Auswärtsspiels des israelischen Fußballclubs Maccabi Tel Aviv in Amsterdam will die israelische Regierung ihre Landsleute mit Flugzeugen in Sicherheit bringen.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu habe angeordnet, zwei Maschinen in die Niederlande zu schicken, um die Fußballfans auszufliegen, teilte das Büro des Regierungschefs auf der Nachrichtenplattform X mit. „Ministerpräsident Netanjahu nimmt den schrecklichen Vorfall sehr ernst und fordert die niederländische Regierung und die Sicherheitskräfte auf, energisch und schnell gegen die Randalierer vorzugehen und die Sicherheit unserer Bürger zu gewährleisten.“

„Da findet 2024 in Europa ein Pogrom statt“, kommentierte der israelische UN-Botschafter Danny Danon auf X.

We are receiving very disturbing reports of extreme violence against Israelis and Jews on the streets of Holland. There is a pogrom currently taking place in Europe in 2024.

These are the true faces of the supporters of the radical terrorism we are fighting. The western world… pic.twitter.com/LwMC6q1Grf

— Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) November 8, 2024