Kreml: Nato-Beitritt Finnlands wäre „eindeutig“ Bedrohung für Russland

Der Moskauer Kreml – gekrönt vom Roten Stern, einem Symbol des Kommunismus. Foto: ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images

Ein Nato-Beitritt Finnlands wäre nach Einschätzung der Führung in Moskau „eindeutig“ eine Bedrohung für Russland. Wie Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag erklärte, würde eine Ausweitung des Militärbündnisses und eine Nato-Annäherung an die russischen Grenzen „die Welt und unseren Kontinent nicht stabiler und sicherer machen“.

Mit „eindeutig“ antwortete der Kreml-Sprecher auf die Frage, ob Russland einen Nato-Beitritt Finnlands als Bedrohung ansehen würde. „Alles wird davon abhängen, wie dieser Prozess vonstattengeht, wie weit die militärische Infrastruktur an unsere Grenzen heranrücken wird“, sagte Peskow.

Kurz zuvor hatte sich die finnische Staatsführung für einen Beitritt zur westlichen Militärallianz ausgesprochen und erklärt, die Entscheidung darüber werde am Wochenende fallen.

Stoltenberg begrüßt Finnlands Beitrittwunsch

Nato-Generalsekretär Stoltenberg erklärte, dass Finnland in der Nato „herzlich willkommen“ geheißen würde. „Der Beitrittsprozess würde reibungslos und zügig verlaufen“, erklärte Stoltenberg am Donnerstag.

Das Nachbarland Russlands ist seit Jahrzehnten militärisch neutral. Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hat sich jedoch die öffentliche Meinung deutlich gewandelt. „Eine Mitgliedschaft in der Nato würde die Sicherheit Finnlands stärken“, erklärten Niinistö und Marin. Das Land würde „das Bündnis als Ganzes stärken“.

Laut einer am Montag veröffentlichten Umfrage befürworten inzwischen 76 Prozent der Finnen eine Mitgliedschaft in der Nato, während die Zustimmung in den vergangenen Jahren bei 20 bis 30 Prozent gelegen hatte.

Auch im benachbarten Schweden steht die Entscheidung über einen Nato-Betritt kurz bevor. (afp/dl)