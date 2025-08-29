Kreml: Russlands Präsident Wladimir Putin besucht Indien im Dezember

Russlands Präsident Wladimir Putin wird nach Kreml-Angaben im Dezember für einen offiziellen Besuch nach Indien reisen. Putin werde am Montag bei einem regionalen Gipfeltreffen in China den indischen Premierminister Narendra Modi treffen, sagte Kreml-Berater Juri Uschakow am Freitag vor Journalisten. Dabei würden „Vorbereitungen für den Besuch im Dezember“ besprochen.

Indien ist nach China der größte Ölkunde Russlands

Nach China ist Indien der größte Ölkunde Russlands. Seit Beginn der russischen Militäroffensive in der Ukraine im Februar 2022 ist der Anteil des russischen Öls an den indischen Importen von zwei auf fast 36 Prozent im vergangenen Jahr gestiegen. Zugleich gilt Russland als einer der wichtigsten Waffenlieferanten Indiens.

Die westlichen Verbündeten der Ukraine versuchen seit Beginn der russischen Militäroffensive, die Exporteinnahmen Russlands zu schmälern. Russland ist es jedoch gelungen, seine Energieverkäufe von Europa auf Länder wie Indien und China umzulenken und so den Milliardenfluss an Finanzmitteln aufrechtzuerhalten.

Putin hatte seine Auslandsreisen zuletzt erheblich eingeschränkt. Gegen den Russlands Präsident liegt seit März 2023 ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) vor, der die Mitgliedstaaten des Gerichts dazu verpflichtet, den russischen Präsidenten festzunehmen, sollte er sich auf ihrem Staatsgebiet befinden. Indien ist kein IStGH-Mitglied. (afp/red)