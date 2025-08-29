Logo Epoch Times

vor 21 Minuten

Österreich: Ex-Verfassungsschützer wegen mutmaßlicher Spionage für Russland angeklagt

vor einer Stunde

Vor UN-Generalversammlung: US-Außenministerium verweigert Palästinenservertretern Visa

vor 2 Stunden

Merz und Macron beraten über europäische Abschreckungspolitik

vor 3 Stunden

US-Regierung will Milliarden an Auslandshilfen streichen

vor 4 Stunden

Frauenleiche in Koffer in Baden-Württemberg: Todesursache bislang unklar

vor 4 Stunden

Messerattacke in Dresden - Zweiter Mittäter festgenommen

vor 5 Stunden

DWD-Sommerbilanz: Reichlich Sonne - Juli mildert Trockenheit

vor 5 Stunden

Thailands Ministerpräsidentin aus dem Amt enthoben

vor 6 Stunden

Bus mit etwa 30 Fahrgästen bricht durch Schallschutzwand - zahlreiche Verletzte

vor 6 Stunden

Inflationsrate steigt im August auf 2,2 Prozent - Lebensmittel teurer

Logo Epoch Times
Indien ist der zweitgrößte Ölkunde Russlands

Kreml: Russlands Präsident Wladimir Putin besucht Indien im Dezember

Russlands Präsident Wladimir Putin wird nach Kreml-Angaben im Dezember für einen offiziellen Besuch nach Indien reisen. Putin wird zuvor am Montag bei einem regionalen Gipfeltreffen in China den indischen Premierminister Narendra Modi treffen.

top-article-image

Russlands Präsident Putin (R) und Indiens Premier Modi (Archivbild)

Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Russlands Präsident Wladimir Putin wird nach Kreml-Angaben im Dezember für einen offiziellen Besuch nach Indien reisen. Putin werde am Montag bei einem regionalen Gipfeltreffen in China den indischen Premierminister Narendra Modi treffen, sagte Kreml-Berater Juri Uschakow am Freitag vor Journalisten. Dabei würden „Vorbereitungen für den Besuch im Dezember“ besprochen.

Indien ist nach China der größte Ölkunde Russlands

Nach China ist Indien der größte Ölkunde Russlands. Seit Beginn der russischen Militäroffensive in der Ukraine im Februar 2022 ist der Anteil des russischen Öls an den indischen Importen von zwei auf fast 36 Prozent im vergangenen Jahr gestiegen. Zugleich gilt Russland als einer der wichtigsten Waffenlieferanten Indiens.
Mehr dazu
Die westlichen Verbündeten der Ukraine versuchen seit Beginn der russischen Militäroffensive, die Exporteinnahmen Russlands zu schmälern. Russland ist es jedoch gelungen, seine Energieverkäufe von Europa auf Länder wie Indien und China umzulenken und so den Milliardenfluss an Finanzmitteln aufrechtzuerhalten.
Putin hatte seine Auslandsreisen zuletzt erheblich eingeschränkt. Gegen den Russlands Präsident liegt seit März 2023 ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) vor, der die Mitgliedstaaten des Gerichts dazu verpflichtet, den russischen Präsidenten festzunehmen, sollte er sich auf ihrem Staatsgebiet befinden. Indien ist kein IStGH-Mitglied. (afp/red)
 
 

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.