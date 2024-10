Kreml: Putin empfängt Guterres am Rande von BRICS-Gipfel in Russland

Das Treffen der beiden Politiker werde am Donnerstag am Rande des Gipfeltreffens der sogenannten BRICS-Gruppe in Kasan im Südwesten Russlands stattfinden, kündigte am Montag ein Kreml-Sprecher in Moskau an.

Das am Dienstag startende BRICS-Gipfeltreffen ist der offizielle Anlass für die Reise von Guterres nach Russland. Der UN-Generalsekretär hatte in der Vergangenheit die russische Offensive in der Ukraine immer wieder kritisiert.

Die BRICS-Gruppe – benannt nach Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika – setzt sich nach eigenen Angaben für die Anerkennung einer multipolaren Weltordnung mit wirtschaftlichem und politischem Gleichgewicht ein. An dem dreitägigen Treffen in Kasan sollen neben Putin und Guterres auch Chinas Präsident Xi Jinping und der iranische Präsident Massud Peseschkian teilnehmen. Erwartet werden zudem der indische Regierungschef Narendra Modi und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. (afp)