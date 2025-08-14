Moskau: Treffen zwischen Putin und Trump beginnt um 21:30 Uhr MESZ

Das Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Freitag in Alaska wird nach Angaben aus Moskau um 11:30 Uhr Ortszeit (21:30 Uhr MESZ) beginnen.

Im Anschluss würden die beiden Staatschefs bei einer gemeinsamen Pressekonferenz „die Ergebnisse der Verhandlungen zusammenfassen“, sagte der Kreml-Vertreter Juri Uschakow am Donnerstag vor Journalisten in Moskau.

„Es ist vermutlich für alle offensichtlich, dass das zentrale Thema die Beilegung der Ukraine-Krise sein wird“, sagte Uschakow. Außerdem werde es um „Frieden und Sicherheit“, „dringende internationale und regionale Themen“ und „bilaterale Zusammenarbeit“ gehen.

Neben den Präsidenten sollen jeweils fünf Mitglieder der Delegationen an den Verhandlungen teilnehmen. Zudem sollen auch „Expertengruppen“ vor Ort sein.

Russische Delegation mit Lawrow

Zunächst sollen laut Uschakow direkte Gespräche zwischen Trump und Putin stattfinden, an denen lediglich Übersetzer teilnehmen werden. Anschließend wollen nach seinen Angaben die Delegationen der beiden Staaten Verhandlungen führen, zu denen auch Fachleute hinzugezogen werden sollen.

Die russische Delegation werde aus Außenminister Sergej Lawrow, Verteidigungsminister Andrej Belussow, Finanzminister Anton Siluanow und dem Putin-Sonderbeauftragten Kirill Dmitrijew bestehen, fügte Uschakow hinzu. Unmittelbar nach dem Ende der Gespräche werde die Delegation nach Russland zurückkehren.

Der Gipfel auf dem US-Militärstützpunkt Elmendorf-Richardson in Anchorage im US-Bundesstaat Alaska ist das erste Treffen zwischen einem amtierenden US-Präsidenten und einem russischen Präsidenten seit 2021. (afp/red)