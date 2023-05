Kreml: Ukrainische Sabotage-Gruppe in russische Region Belgorod eingedrungen

Blick in die russische Stadt Belgorod. Foto: iStock

Eine ukrainische „Sabotage-Gruppe“ soll in die Gegend der russischen Stadt Belgorod eingedrungen sein. Der Kreml will diese Gruppe nun wieder „vertreiben und ausschalten“.

Der Kreml in Moskau hat das Eindringen einer ukrainischen „Sabotage-Gruppe“ in die russische Grenzregion Belgorod gemeldet. Das Verteidigungsministerium, der russische Inlandsgeheimdienst FSB und die Grenzbeamten hätten Präsident Wladimir Putin darüber informiert, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag, dem 22. Mai. Es werde daran gearbeitet, diese „Sabotage-Gruppe von russischem Gebiet zu vertreiben und auszuschalten“.

Zuvor hatte der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, mitgeteilt, „eine Sabotage- und Aufklärungsgruppe der ukrainischen Streitkräfte“ sei in die Region im Süden Russlands eingedrungen. Die Armee und der FSB würden „die nötigen Schritte unternehmen, um den Feind auszuschalten“. Weitere Details nannte Gladkow zunächst nicht.

Laut Peskow dient das ukrainische Vorgehen dazu, von der militärischen Lage in der ostukrainischen Stadt Bachmut „abzulenken“, deren Eroberung Moskau verkündet hat. Demnach sollen durch den „Sabotage-Akt“ die „Auswirkungen des ukrainischen Verlusts der Stadt minimiert“ werden. Nach Angaben aus Kiew kontrollieren aber ukrainische Streitkräfte nach wie vor einige Teile der seit Monaten heftig umkämpften Stadt sowie das Umland und greifen die russischen Stellungen in ihren Vororten an, um die Russen einzukreisen. (AFP/mf)