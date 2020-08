„Kriminell“: Vorwürfe gegen deutsche Medien nach manipulativer Wiedergabe von Straches Ibiza-Video

Die jüngst geleakten Aktenteile aus den „Ibiza“-Ermittlungen, die Ex-FPÖ-Chef HC Strache massiv entlasten, werfen die Frage auf, ob deutsche Medien bewusst und in der Absicht, die EU-Wahl zu beeinflussen, wesentliche Passagen des Videos verschwiegen haben.

Die jüngst bekannt gewordenen Teile des bekannten Ibiza-Videos aus dem Jahr 2017, die deutlich machen, dass der langjährige FPÖ-Chef und ehemalige österreichische Vizekanzler Heinz-Christian Strache Bestechungsversuche kategorisch zurückgewiesen hat, sind auch in Deutschland nicht unbemerkt geblieben. Deutsche Medien hatten im Juni 2019, eine Woche vor der EU-Wahl, Teile des Videos gezeigt, um damit die vermeintliche Affinität Straches zu Korruption zu illustrieren. Nun werden schwere Vorwürfe laut, man habe das Video bewusst in sinnentstellender Weise zusammengeschnitten.

„Süddeutsche“ und „Spiegel“ lehnten Einsichtnahme ab

Der Anwalt von HC Strache, Johann Pauer, veröffentlichte in einer Pressemitteilung den gesamten Inhalt des Transkripts, dessen Inhalte von den österreichischen Ermittlungsbehörden in der „Causa Ibiza“ nun zur Akteneinsicht freigegeben worden sind. Die Gesprächsinhalte bestätigten nun die Aussagen Straches, wonach dieser rechtswidrige Angebote der angeblichen „Oligarchennichte“ kategorisch zurückgewiesen habe. Außerdem geht aus dem Transkript hervor, dass Strache auch die geforderte Privatisierung von Wasservorräten unmissverständlich zurückwies.

Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Videozusammenschnitts im Juni 2019 durch „Süddeutsche Zeitung“ und „Spiegel“ hatten Medien den gegenteiligen Eindruck zu vermitteln versucht. Strache trat sowohl vom Posten des Vizekanzlers als auch dem des FPÖ-Parteichefs zurück, um eine Fortführung der Regierungskoalition aus ÖVP und FPÖ zu ermöglichen. Das Bündnis zerbrach dennoch wenige Tage später.

„Nachdem Teile dieses Videos nunmehr durch die österreichischen Ermittlungsbehörden im Rahmen der Akteneinsicht zugänglich gemacht wurden, bestätigen sich die Angaben des HC Strache“, heißt es in der Mitteilung. Durch die nunmehr bekannt gewordenen Passagen werde auch klar, weshalb „Süddeutsche Zeitung“ und „Spiegel“ das Ersuchen des HC Strache, in das Gesamtmaterial Einsicht nehmen zu können, stets abgelehnt hätten.

Vorsätzlich falsches Bild von Strache gezeichnet

Aus der Einsichtnahme in die Videoausschnitte und den bisher von der Wiener Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) transkribierten Teilen werde ersichtlich, dass der Lockvogel versuchte, HC Strache zu rechtswidrigen Zusagen zu verleiten. In diesem Zusammenhang wurden sogar Geldzuwendungen von bis zu 270 Millionen Euro in Aussicht gestellt. HC Strache lehnte diese Angebote entschieden und konsequent ab. Er betonte, das ausschließliches Ziel seiner politischen Tätigkeit sei das Wohl der Bevölkerung und er lehne jegliches rechtswidrige Verhalten zutiefst ab.

Der freie Journalist Boris Reitschuster spricht von einem „Medien-GAU“ und einem „Medien-Skandal von unglaublichem Ausmaß“. Auf seinem Blog wirft er deutschen Medien nicht nur vor, selbst manipuliert zu haben, sondern auch jetzt nicht bereit zu sein, sich einzugestehen, vorsätzlich ein falsches Bild von Strache gezeichnet zu haben:

„Sollten sich diese Vorwürfe bewahrheiten – und sie sind durchaus stichhaltig – wäre das ein Medien-Skandal von unglaublichem Ausmaß. Die Öffentlichkeit wäre dann wohl absichtlich getäuscht worden, mit immensen Folgen. Besonders merkwürdig ist, dass die deutschen Medien das Auftauchen der neuen, offenbar entlastenden Stellen fast kollektiv verschweigen – ganz im Gegensatz zu den österreichischen. Auf Google-News lässt sich lediglich bei der „Welt“ ein Bericht finden. Dafür berichtet etwa die ‚Bunte‘ groß, dass Strache Ehe in die Brüche geht – offenbar auch wegen des Videos. Dabei würde schon ein Minimum an journalistischen Anstand den Medien, die damals groß über die Vorwürfe berichteten, gebieten, auch den Hinweis auf Entlastungsmaterial zu veröffentlichen. Soll hier ein Skandal verschwiegen werden? Warum haben Spiegel und Süddeutsche nie das ganze Video gezeigt?“

Medien haben „Ibiza-Bombe bewusst vor Europawahl gezündet“

Autor Matthias Matussek bezeichnet deutsche Medien als „abartige linke Kampfpresse“, bezichtigt sie der Wahlmanipulation und schreibt auf Facebook: „Jetzt wird klar, dass Spiegel und SZ manipuliert und gelogen haben, und wahrscheinlich in krimineller Weise zu politischen Akteuren im Kampf um die kulturelle Hegemonie (Marxist Gramsci) geworden sind: Sie haben in der Ibiza-Affäre um Strache jene Passagen des Films ganz buchstäblich unter den Tisch fallen lassen, die Strache entlasten. […] Die haben das rausgeschnitten und haben die Bombe vor der Europawahl gezündet, um größtmöglichen Schaden anzurichten. Das verstößt nicht nur gegen jeden journalistischen Ethos, das ist kriminell!“

Auch Politiker der AfD, mit der die FPÖ in der Amtszeit Straches als Parteichef begonnen hatte, auf internationaler Ebene zusammenzuarbeiten, melden sich zu Wort. Der Fraktionschef der AfD im Landtag von Rheinland-Pfalz, Uwe Junge, erklärt auf Twitter: „Unfassbar, wenn das stimmt! #Spiegel und #SZ sollen bewusst entlastende Passagen des Ibiza-Videos verheimlicht haben, um #Strache zu schaden. Kriminell!“

Der Abgeordnete des Berliner Abgeordnetenhauses Harald Laatsch meint: „Deutsche Medien wie #Spiegel und #SZ stürzen mit #FakeNews die österreichische Regierung und führen zur massiven Manipulation einer Wahl. Es bleibt zu hoffen, dass die folgenden Klagen dem Treiben ein endgültiges Ende setzen.“



