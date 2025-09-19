Logo Epoch Times

Mehrere Straftaten

Kriminelle Vereinigung: Gesuchte Chinesin an Frankfurter Flughafen festgenommen

Eine mit internationalem Haftbefehl gesuchte Chinesin ist am Flughafen von Frankfurt am Main festgenommen worden. Sie steht im Verdacht, Mitglied einer kriminellen Vereinigung zu sein, wie die Bundespolizei mitteilte.

Ein Flugzeug am Frankfurter Flughafen (Archivbild).

Foto: Thomas Lohnes/Getty Images

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Eine 39-Jährige aus China wurde aufgrund eines Fahndungshinweises bei ihrer Ankunft am Donnerstag am Flughafen von Frankfurt am Main festgenommen.
Den Behörden zufolge soll die Frau mehrere Straftaten in Frankreich begangen haben. So werden ihr unter anderem Beihilfe zu illegaler Einreise und illegalem Aufenthalt sowie die Fälschung amtlicher Dokumente und der Handel damit vorgeworfen.
Nach ihrer Festnahme sollte die 39-Jährige einem Haftrichter vorgeführt werden. Bei einer Verurteilung droht ihr laut Bundespolizei eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren. (afp/red)

