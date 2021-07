„Kulturell bedingte“ Vergewaltigung in Frankreich?

Das Assize-Gericht von Côtes-d’Armor, im französischen Bretagne, verurteilte Mohammed Rahman Arsala, einen 30-jähriger Afghanen, wegen Vergewaltigung einer Minderjährigen zu 15 Jahren Gefängnis. Die Verteidigung spielte mit dem kulturellen Argument.

Der Angeklagte, der der Justiz bereits bekannt ist (er hatte 2018 in Saint-Brieuc einen 12-jährigen Jungen in einem verlassenen Haus in der Nähe eines Spielplatzes missbraucht) und der bereits einige Zeit im Gefängnis gesessen hat, gab vor Gericht an, Reue zu empfinden.

Er erklärte, dass er in der Haft misshandelt worden sei. Über die Schwere seiner Tat schien er sich nicht im Klaren zu sein, da er der Polizei sagte, dass eine junge Person, die einem Fremden folgt, notwendigerweise einwilligt.

Der Angeklagte hatte zuvor bereits Warnzeichen gegeben, indem er Fotos von Teenagermädchen vor ihrer Schule machte oder einen Mitgefangenen im Gefängnis von Brest sexuell missbrauchte.

Kulturelle Frage

Im Gerichtssaal drifteten die Debatten bald zu kulturellen Fragen ab. Generalstaatsanwalt Gregory Martin-Dit-Neuville sprach von „Bacha Bazi“, einer Form der sexuellen Versklavung von vorpubertären Kindern und Jugendlichen, die in Afghanistan und Pakistan betrieben wird. Während der Richter betonte, dass „ein Brauch kein Gesetz ist“, argumentierte die Verteidigung, dass diese kulturelle Dimension nicht ignoriert werden könne.

„Man muss das kulturelle Gefälle berücksichtigen […] Denn wir sind alle das Produkt von Normen, von einer Geschichte. Und er wurde 100 Kilometer von Kabul entfernt geboren. Wir wissen nicht, wie es ist“, sagte Anwalt Manant der Jury.

Über Mohammed Rahman Arsala wurde ein dauerhaftes Aufenthaltsverbot in Frankreich verhängt.

Zuerst erschienen in „Unser Mitteleuropa“.

