Kuwait: Normalisierung mit Israel gefordert – Kritik an Palästinensern

Der Knesset in Jerusalem. Foto: iStock

In einem Leitartikel für die weit verbreitete „Arab Times“ fordert deren Chefredakteur die Normalisierung der Beziehungen Kuwaits mit Israel und ein Ende der Parteinahme für die Palästinenser. Diese fielen vor allem durch Illoyalität und Beleidigungen auf.

In einem jüngst veröffentlichten Leitartikel für die in Kuwait City erscheinende „Arab Times“ hat deren Chefredakteur Ahmed al-Dscharallah gefordert, Kuwait solle sich anderen arabischen Staaten anschließen, die in den vergangenen Jahren ihre Beziehungen zu Israel normalisiert haben. Gleichzeitig solle das Emirat seine bisherige Unterstützung für die Palästinenser beenden, da diese sich wiederholt als illoyal erwiesen und ihre eigenen arabischen Unterstützer beleidigt hätten.

Palästinensische Solidarität mit Saddam Hussein und dem Iran

„Wenn sie [die Palästinenser] glücklich sind, verfluchen sie die Führer und das Volk der Golfstaaten“, heißt es in dem Beitrag mit dem Titel „Normalisieren, Beleidiger für sich selbst kämpfen lassen“. Weiter schreibt al-Dscharallah über die Palästinenser: „Wenn sie wütend sind, verwenden sie alle verleumderischen und beleidigenden Worte, die ihr Wörterbuch hergibt, gegen uns. Wir, die Bürger der Golfstaaten, sehen über all das hinweg, indem wir ihnen Hilfe schicken.“

Al-Dscharallah weist auf die wechselnden Unterstützungsbekundungen von Palästinenserorganisationen innerhalb der zurückliegenden Jahrzehnte hin. Diese hätten vom ägyptischen Machthaber Gamal Abdel Nasser über den früheren libyschen Staatschef Muammar al-Gaddafi bis hin zum gestürzten irakischen Präsidenten Saddam Hussein gereicht, die alle als entschiedene Gegner der Golfemirate galten. Saddam Hussein hatte Kuwait im Jahr 1990 sogar militärisch besetzt.

Zuletzt haben sowohl Hamas als auch Fatah einen immer engeren Schulterschluss mit dem Iran und dessen „Revolutionsgarden“ vollzogen. Dies alles, so al-Dscharallah, sei „nur die Spitze des Eisberges“. Angesichts dieser Positionen frage sich jeder: „Haben ein paar tausend Dollar und eine Handvoll iranischer Raketen eine solche Wut gegen uns entfacht? Wie billig sind sie?“

„Lasst die Dummen für sich selbst kämpfen“

Die Staaten des Golf-Kooperationsrates (GCC) müssten sich fragen, ob „Palästina immer noch unsere Sache“ sei, „für die wir all diesen von den Palästinensern verursachten Schaden ertragen“ – und man müsse auch die Frage nach dem Nutzen für die Bewohner der Golfstaaten stellen, so der Chefredakteur der auflagenstärksten englischsprachigen Publikation des Emirats.

Die Golfstaaten, so schreibt er weiter, sollten nicht nur die Unterstützung für die Palästinenser einstellen, sondern auch aufhören, zu vermitteln, wenn diese Raketen auf Israel abschießen. In diesem Fall sollten diese selbst „wieder aufbauen, was sie durch ihre eigenen Taten zerstört haben“.

Al-Dscharallah forderte: „Alle Golfstaaten sollten die Beziehungen zu Israel normalisieren, weil der Frieden mit diesem fortschrittlichsten Land das Richtige ist. Lasst die Dummen für sich selbst kämpfen.“

Immer noch Eiszeit zwischen Israel und Kuwait

Derzeit ist Kuwait noch eine jener arabischen Golfmonarchien, die noch nicht den „Abraham Accords“ beigetreten sind. Dieses 2020 von der US-Regierung unter Donald Trump auf den Weg gebrachten Verständigungsvereinbarungen mit Israel wurden bislang von Bahrain, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Marokko unterzeichnet. Normalisierungsschritte abseits dieser Verträge mit Israel hatten zuletzt auch Saudi-Arabien, Oman und der Sudan veranlasst.

In Kuwait hingegen besteht immer noch ein Verbot des bilateralen Handels zwischen beiden Staaten. Es bestehen keine diplomatischen Beziehungen und Reisenden, deren Pässe israelische Visa oder Einreisestempel enthalten, wird die Ausstellung eines kuwaitischen Visums bzw. die Einreise nach Kuwait verweigert.