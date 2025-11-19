Logo Epoch Times

vor 32 Minuten

Kabinett beschließt: Kein Bürgergeld mehr für ab April eingereiste Ukrainer

vor einer Stunde

Skisaison startet schon am Wochenende im Allgäu

vor einer Stunde

Zurückrudern bei Datenschutz und Ende für Cookie-Banner: Das plant Brüssel

vor 2 Stunden

Niederlande setzen ihre staatliche Kontrolle über Nexperia aus

vor 2 Stunden

Vorbereitung auf den Ernstfall: EU plant „Schengen des Militärs“

vor 3 Stunden

Russisches Armeeschiff in britischen Gewässern - London: „Wir wissen, was ihr tut“

vor 3 Stunden

Bahn verschiebt Start von Stuttgart 21 erneut

vor 3 Stunden

E-Auto-Laden soll so einfach werden wie Tanken

vor 4 Stunden

Erfurt oder Halle wollen die Konzernzentrale der Deutschen Bahn

vor 4 Stunden

ifo: Rentenzuschüsse verschlingen ein Drittel der Steuereinnahmen

Logo Epoch Times
Großbrand in Japan

Kyushu: Ein Toter und 170 beschädigte Gebäude

Auf der japanischen Insel Kyushu gab es einen Großbrand in der Stadt Oita. Ein Mensch kam ums Leben, viele Häuser sind beschädigt worden. „So eine Feuersäule habe ich noch nie gesehen", sagt ein Einwohner.

top-article-image

Ein Teil des Großbrandes in einem Wohngebiet in Saganoseki, Oita City, am späten Abend des 18. November 2025.

Foto: STR/JIJI Press/AFP via Getty Images

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Durch einen Großbrand in einem vor allem aus Holzhäusern bestehenden Wohnviertel der Stadt Oita in Japan sind nach Behördenangaben ein Mensch getötet und 170 Häuser beschädigt worden.
„So eine Feuersäule habe ich noch nie gesehen“, sagte am Mittwoch ein Einwohner von Oita auf der südlichen Insel Kyushu dem staatlichen Fernsehsender NHK. Aufnahmen zeigten, wie Feuerwehrleute von Dienstagabend an die ganze Nacht gegen die Flammen kämpften, die zunächst nicht gelöscht werden konnten.

Nach dem Brand in dem Wohngebiet in der Nähe des Fischereihafens Saganoseki in Oita City am 19. November 2025.

Foto: STR/JIJI Press/AFP via Getty Images

Der Brand könnte noch zum Waldbrand werden

Die Flammen bewegten sich am Mittwoch in Richtung eines bewaldeten Berges, wo sie neue Nahrung finden könnten. Die Regionalbehörden meldeten „mindestens 170“ beschädigte Häuser und einen Todesfall. Bei ihm handelt es sich laut Medienberichten um einen 76-jährigen Mann.
Laut NHK breitete sich das Feuer auch deshalb so schnell aus, weil es zuletzt wenig geregnet hatte und in dem Viertel viele Holzhäuser dicht an dicht stehen.
„Die Flammen schlugen hoch in den Himmel und färbten ihn rot“, sagte ein Einwohner NHK. „Ich hätte niemals gedacht, dass sich das Feuer so weit ausbreiten würde.“ (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.