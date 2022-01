Lieber mit Russland als mit Frankreich: Burkina Faso will sich neu orientieren

Auf einer Demonstration in Ouagadougou wird die russische Nationalflagge geschwungen. Foto: OLYMPIA DE MAISMONT/AFP via Getty Images

Wenige Tage nach dem Militärputsch in der Vorwoche ist es in Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso, zu Demonstrationen gekommen, auf denen russische Fahnen geschwenkt wurden. Im Westen fürchtet man nun ein Bündnis der früheren Kolonie Frankreichs mit Russland.

Nicht der staatliche russische Auslandssender RT, sondern die „Voice of America“ (VOA) hat als eine der ersten internationalen Medienstationen über zwei prorussische Demonstrationen am Dienstag (25.1.) in Ouagadougou berichtet, die am Tag nach dem Militärputsch gegen Präsident Roch Marc Kaboré stattfanden. Zudem spricht der US-Sender von einer „wachsenden Stimmung pro Russland“, die in Burkina Faso Platz greife.

Putsch nach ausbleibenden Erfolgen im Kampf gegen den Terror

Am Montag hat der Oberstleutnant der burkinischen Armee, Paul-Henri Sandaogo Damiba, die Verhaftung Kaborés bekannt gegeben und die Regierungsgeschäfte in dem Land übernommen, das 1960 von Frankreich unabhängig und 1984 von Obervolta in Burkina Faso umbenannt wurde.

Hintergrund des Putsches und der Kundgebungen, in deren Rahmen die Machtübernahme durch das Militär gefeiert wurde, war die Bedrohung des Landes durch Terrorgruppen aus dem Umfeld von Al-Kaida und dem „Islamischen Staat“. Ähnlich wie im benachbarten Mali hatte sich die ehemalige Kolonialmacht Frankreich bereit erklärt, die nationalen Streitkräfte im Kampf gegen die Extremisten zu unterstützen.

Sowohl in der Bevölkerung als auch in der Armee verbreitete sich jedoch mit Fortdauer des Einsatzes die Auffassung, dass die französische Unterstützung nicht nur nachhaltige Erfolge im Kampf gegen den Terror vermissen lasse, sondern sich sogar eher als Hemmschuh für die burkinischen Streitkräfte erweise.

„Frankreich hat nichts getan, was uns Erfolg bringt“

„Auch wenn das Ausmaß der pro-russischen Stimmung in Burkina Faso unklar ist“, schreibt VOA, „besteht kein Zweifel daran, dass viele von den französischen Bemühungen, Banden und militante islamistische Gruppen zu bekämpfen, genervt sind“.

Burkinaben, die am Rande einer Feier des Putsches auf dem Place de la Nation in Ouagadougou interviewt wurden, forderten eine Abkehr vom gemeinsamen militärischen Vorgehen mit Frankreich – und stattdessen, die Russische Föderation mit ins Boot zu holen.

„Nein, wir wollen kein Frankreich mehr“, zitiert VOA einen Kundgebungsteilnehmer. „Wir sind hier, weil wir die Verteidigung durch Russland wollen. Frankreich hat nichts getan, was uns Erfolg bringt.“

Der namentlich angeführte Aktivist Francois Beogo, der ebenfalls an der Demonstration teilnahm, betonte, die Franzosen müssten Burkina Faso seine Angelegenheiten selbst regeln lassen – auch und gerade im Krieg gegen Terroristen.

Beziehungen zwischen Burkina Faso und Russland seit 2000er Jahren intensiver

Bereits Anfang des Monats hatte der Staatschef von Mali, Oberst Assimi Goita, Söldnern des russischen privaten Sicherheitsunternehmens Wagner einen Militärstützpunkt in Timbuktu übergeben, der im Dezember von französischen Truppen geräumt worden war. Mittlerweile habe die russische Organisation, die zudem Truppen in der Zentralafrikanischen Republik ausbildet, Burkina Faso militärische Unterstützung angeboten.

Die Beziehungen zwischen Burkina Faso und der Russischen Föderation haben sich erst seit den 2000er Jahren intensiviert. Diplomatische Beziehungen zur Sowjetunion hatte das damalige Obervolta erstmals 1967 aufgenommen. Von 1983 bis 1987 regierte mit Thomas Sankara ein kommunistischer Machthaber, der sich außenpolitisch jedoch an der Bewegung der Blockfreien orientiert hatte.

Im Jahr 2007 würdigte der burkinesische Botschafter in Moskau, Xavier Niodogo, im Anschluss an einen Empfang im russischen Außenministerium die russische Herangehensweise bei der Unterstützung afrikanischer Nationen zur Überwindung der Schuldenkrise, zur gesellschaftlichen Entwicklung und zur Lösung von Konflikten.