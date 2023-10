LIVE-TICKER 12.10.: Kanzler Scholz vor Regierungserklärung zu Israel

Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Was das nun nach dem blutigen Terror-Angriff auf Israel bedeutet, wird Kanzler Scholz heute im Bundestag erklären. Israel setzt seine Gegenangriffe im Gazastreifen fort.

Nach dem Großangriff der Hamas auf Israel verschärft sich die Lage in Nahost weiter: Die israelische Armee setzt ihre Vergeltungsschläge mit aller Härte fort. Wir tickern hier die wichtigsten Informationen – unsere Kollegen der Epoch Times Israel sind mittendrin. Diese warnen: „Es handelt sich nicht um einen gleichberechtigten oder ausgewogenen Kampf zwischen Ländern, sondern um eine Terrorgruppe, die Hamas, die in Israel eindringt und unbewaffnete Zivilisten tötet und entführt.“ Hier die vorangegangenen Geschehnisse: 7. Oktober, 8. und 9. Oktober, 10. Oktober und gestern, 11. Oktober.

+++ TICKER 12. Oktober +++

7:05 Uhr – US-Außenminister Antony Blinken wird in Israel erwartet

Am Donnerstag wird US-Außenminister Antony Blinken in Israel erwartet. Er will bei seinem Solidaritätsbesuch ranghohe Regierungsvertreter treffen und über weitere US-Militärhilfen sprechen.

„Wir bereiten uns auf die nächsten Schritte vor. Wir haben eine große Anzahl von Zielen getroffen“, sagte der israelische Armeesprecher Jonathan Cornicus am Donnerstagmorgen. In den vergangenen 24 Stunden seien „weniger Raketen“ nach Israel abgefeuert worden, das sei „ein gutes Zeichen“.

Die israelischen Angriffe trafen nach Angaben der Hamas Dutzende Gebäude, Fabriken, Moscheen und Geschäfte. „Es ist wie eine Apokalypse oder ein Erdbeben (…)“, sagte ein Bewohner des Karama-Viertels in Gaza-Stadt, der seinen Namen nicht nennen wollte, inmitten von Ruinen. „Sie (die Israelis) sind gekommen, um zu zerstören, als ob diese Menschen es nicht verdient hätten, zu leben. Als ob sie keine Menschen wären“.

Nach Angaben der UNO sind durch die Vergeltungsangriffe Israels im Gazastreifen mehr als 338.00 Menschen aus ihren Häusern vertrieben worden. Das palästinensische Gesundheitsministerium gab in einer neuen Bilanz am Donnerstag die Zahl der Toten – bezeichnet als „Märtyrer“ – im Gazastreifen mit 1.200 an. Die Zahl kann nicht unabhängig überprüft werden.

6:44 Uhr – Regierungserklärung im Bundestag um 9 Uhr

Scholz wird am Morgen eine Regierungserklärung im Bundestag abgeben. Die drei Ampel-Fraktionen von SPD, Grünen und FDP wollen nach der zweistündigen Debatte gemeinsam mit der CDU/CSU einen Entschließungsantrag zur Abstimmung stellen, in dem die „barbarischen Gewaltakte“ aufs Schärfste verurteilt werden. Deutschland müsse „auf der Grundlage des Völkerrechts Israel alles Notwendige und Erwünschte zur Verfügung stellen, was es für die Verteidigung braucht“, heißt es darin.

6:32 Uhr – Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt heute den Emir von Katar

Scholz kündigte Beratungen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan an und trifft bereits heute in Berlin Tamim bin Hamad Al Thani, den Emir von Katar. Katar ist einer der wichtigsten Unterstützer der islamistischen Hamas. Es fordert die Errichtung eines unabhängigen palästinensischen Staates mit Ostjerusalem als Hauptstadt.

Scholz hatte Israel bereits kurz nach der blutigen Attacke der Hamas mit vielen hundert Todesopfern die unverbrüchliche Solidarität Deutschlands zugesichert. „Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Das gilt gerade auch in schweren Stunden wie diesen. Und entsprechend werden wir handeln.“

Aus der Unionsfraktion kam Kritik an dem Treffen. „Wir können nicht morgens den Terror der Hamas verurteilen und dann mit dem Hauptsponsor des Terrors zu Mittag essen“, sagte die CDU-Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann der Zeitung „Welt“.

Vizekanzler Robert Habeck sagte am Mittwoch, es sei richtig, „dass auch meinen Informationen nach Katar ein Finanzier der Hamas ist“. Der Grünen-Politiker verwies aber auch darauf, dass Katar Kontakte habe, über die Deutschland oder Israel nicht verfügten. „Und deswegen finde ich es richtig, dass der Bundeskanzler mit dem Emir redet. Und so wie ich den Bundeskanzler kenne – und wir haben uns darüber ausgetauscht – weiß ich auch, dass er Klartext mit ihm reden wird.“

Nach dem Terror-Angriff der Hamas hatte Katar allein Israel für die Eskalation der Gewalt verantwortlich gemacht und auf die „ständigen Verletzungen der Rechte des palästinensischen Volkes“ verwiesen. Nach Angaben der Hamas versucht Katar aber zu vermitteln, um einen Austausch israelischer Geiseln und palästinensischer Häftlinge in israelischen Gefängnissen zu erreichen.

Der Angriff der Hamas wird in der arabischen Welt unterschiedlich bewertet. Während Katar, Kuwait und Oman allein Israel die Schuld an der Eskalation geben, fanden die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain gemäßigtere Worte – sie haben ihre Beziehungen zu Israel normalisiert. Saudi-Arabien forderte ein sofortiges Ende der Eskalation. Gleichzeitig warnte die Regionalmacht vor einer „Entziehung der legitimen Rechte des palästinensischen Volkes“.

5:45 Uhr – Bundeswehr-Drohnen für Israel zugesagt

Das Verteidigungsministerium sagte Israel am Mittwochabend zu, zwei Aufklärungsdrohnen des israelischen Typs Heron TP aus den Beständen der Bundeswehr zur Verfügung zu stellen. Es reagierte damit auf eine entsprechende Anfrage Israels.

5:00 Uhr – Was geschah in der Nacht?

Es gibt Anzeichen, dass Israels Armee in dem dicht besiedelten Gebiet eine Bodenoffensive starten wird. 300.000 Soldaten sind mobilisiert.

Die US-Regierung führt mit Israel und Ägypten Gespräche über die Öffnung eines Grenzübergangs für Zivilisten zur Ausreise aus dem Gazastreifen. US-Außenminister Antony Blinken reist nach Israel, wo er heute Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Präsident Izchak Herzog treffen will.

UN-Generalsekretär António Guterres fordert schnelle Hilfe für die Menschen im Gazastreifen. „Wir brauchen jetzt schnellen und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe“, sagte Guterres am Mittwoch in New York. Die Hamas forderte er zur Freilassung aller Geiseln auf.

Ägypten sichert Öffnung seiner Grenze nach Gaza zu

Ägypten sicherte den Vereinten Nationen die Öffnung seiner Grenze nach Gaza für humanitäre Hilfslieferungen zu. Auch der nahe dem Übergang Rafah gelegene Flughafen in Al-Arisch auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel könnte genutzt werden, sagte UN-Sprecher Stephane Dujarric. Rafah ist der einzige Grenzübergang vom Gazastreifen nach Ägypten. Alle anderen Passierstellen gehen nach Israel. Zuletzt waren sämtliche Übergänge geschlossen. Israel verhängte eine komplette Blockade über das Gebiet, in dem rund 2,3 Millionen Palästinenser leben.

