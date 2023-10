LIVE-TICKER 19.10.: Geheimdienste: Es gab nur 10 bis 50, nicht hunderte Tote am Gaza-Krankenhaus – Polizisten in Berlin verletzt

Heute wird erwartet, dass erste Hilfsgüter in den Gazastreifen gelangen. Israel erklärt, das so lange zulassen, „wie diese Lieferungen nicht die Hamas erreichen“. Von israelischem Territorium gibt es keine Hilfslieferungen für die Bevölkerung im Gazastreifen, bis die Hamas alle aus Israel verschleppten Geiseln freigelassen habe.

Seit dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel kam es mehrfach zu pro-palästinensischen Demonstrationen in Deutschland, bei denen Teilnehmer die Hamas bejubelten. Die Polizei verbot mehrere Demonstrationen, so auch eine gestern Abend. Wir tickern hier die wichtigsten Informationen über den Konflikt in Israel, die vorangegangenen Geschehnisse sind hier zu finden: 16.10., 17.10. und gestern.

+++ 19. Oktober +++

8:15 Uhr – Geheimdienstkreise: Es gab nur zwischen 10 und 50, nicht hunderte Tote am Krankenhaus in Gaza

Bei dem Beschuss eines Krankenhausgeländes in Gaza sind nach Angaben aus europäischen Geheimdienstkreisen nicht hunderte, sondern nur dutzende Menschen getötet worden. „Es gibt nicht 200 oder gar 500 Tote, sondern eher ein paar Dutzend, wahrscheinlich zwischen zehn und 50“, sagte die anonyme Quelle am Mittwoch. Israel sei „wahrscheinlich nicht“ für den Beschuss verantwortlich – darauf deuteten den Geheimdiensten vorliegende „ernsthafte Spuren“ hin.

Die Quelle verwies darauf, dass das Gebäude nicht zerstört worden sei. Das Krankenhaus sei wahrscheinlich zuvor evakuiert worden, wie eine ganze Reihe von Krankenhäuser im nördlichen Gazastreifen, nachdem die israelische Armee dies angeordnet hatte. Dafür, dass sich hunderte Menschen auf dem Parkplatz davor befunden hätten, gebe es „keine Beweise“.

Die Hamas machte Israel verantwortlich und sprach von Hunderten Toten. Israel meldete eine fehlgeleiteten Rakete der Palästinensermiliz Islamischer Dschihad, ebenso wie US-Präsident Joe Biden.

Der Sprecher der israelischen Streitkräfte, Konteradmiral Daniel Hagari, präsentiert unter anderem jüngst eine übersetzte Abschrift eines abgehörten Gesprächs zwischen zwei Hamas-Vertretern. In diesem sprachen Hamas-Vertreter über diese Rakete des „Islamischen Dschihad“. Diese habe das Baptistenkrankenhaus Al-Ahli getroffen, nachdem Terroristen sie von einem Friedhof in Gaza aus abgefeuert hätten.

7:26 Uhr – Tunnelsystem: „Eine Ebene für Zivilisten und eine für die Hamas“

Seit Jahrzehnten ist das Tunnelsystem im Gazastreifen das Operationszentrum der Hamas. Israelische Militärs wissen, dass die wahren Ziele im Untergrund liegen, wenn sie die Organisation liquidieren wollen.

Jonathan Conricus, ein Sprecher der israelischen Armee, erklärte, der Gazastreifen müsse als ein Gebiet mit zwei Lebensebenen betrachtet werden: „Eine Ebene für Zivilisten und eine für die Hamas“. Er bezog sich damit auf die Tatsache, dass viele Terroristen tatsächlich – ständig – im Untergrund operieren.

„Viele der Gebäude über den Tunneln liegen bereits in Trümmern“, fügte der Sprecher hinzu, wie er von „Bloomberg“ zitiert wurde. Es gibt aber „weit mehr Tunnel, als wir uns vorstellen können“, sagte Conricus.

Die Hamas gab 2021 zu, dass sie ein Tunnelsystem von etwa 500 Kilometern Länge gebaut hat. Offiziell bestätigt werden kann das nicht, in der Tat könnten viele solcher Passagen noch versteckt sein. Zum Vergleich: Die Gesamtlänge der U-Bahn in Berlin beträgt 155 Kilometer, die der Metro Paris 214 Kilometer.

7:15 Uhr – Wasserwerfer in Berlin Neukölln

Bei Einsätzen gegen pro-palästinensische Versammlungen in Berlin sind mehrere Polizisten verletzt worden. Im Stadtteil Neukölln seien Polizisten unter anderem „durch Steine, brennende Flüssigkeiten und Widerstandshandlungen“ verletzt worden, erklärte die Polizei am Donnerstagmorgen im Onlinedienst X. Auch „Unbeteiligte“ und „Personen, die Widerstand leisteten“ hätten Verletzungen erlitten.

Nach Polizeiangaben brannten in einer Wohnsiedlung mehrere Pkw und ein Lkw, ein Baum fing Feuer. Bei den Festnahmen von Verdächtigen seien Pfefferspray und „Zwang“ eingesetzt worden.

Zuvor hatte die Polizei berichtet, dass es am Abend auf der Sonnenallee in Neukölln weiterhin „große Ansammlungen von Menschen“ gab, bei denen Ordnungswidrigkeiten und Straftaten begangen wurden. Nachdem wahllos Gegenstände auf die Straße geworfen und angezündet worden waren, kamen Wasserwerfer zum Einsatz – auch zum Löschen von Bränden.

Heute will der Regierende Bürgermeister Kai Wegner eine Regierungserklärung zur Lage in Berlin abgeben. Die Synagoge in Berlin-Mitte wurde in der Nacht zum Mittwoch bei einem versuchten Brandanschlag mit Molotowcocktails beworfen. Gestern Abend hatten sich rund 50 Menschen zu einer von Nachbarn organisierten Mahnwache gegen Antisemitismus vor der Synagoge eingefunden.

Auch vor dem Auswärtigen Amt versammelten sich mehrere Hundert Menschen, um gegen Gewalt in Nahost zu demonstrieren. Das Treffen wurde laut Polizei jedoch direkt von der Veranstalterin beendet.

Frankfurt am Main und Kassel

Auch in anderen Städten in Deutschland kam es zu pro-palästinensischen Kundgebungen. In Frankfurt am Main setzte die Polizei einen Wasserwerfer ein, um eine verbotene Mahnwache aufzulösen. Laut Polizeisprecher nahmen etwa 100 Menschen an der Mahnwache teil. Auch in Kassel kam es zu einer pro-palästinensischen Versammlung mit etwa 110 Teilnehmern, wie die Polizei mitteilte. Diese sei friedlich geblieben.

7:0 5 Uhr – Bundeswehr flog weitere Menschen aus

Die Bundeswehr hat am Mittwochabend weitere 19 Menschen aus Israel nach Deutschland ausgeflogen. Ein Flugzeug vom Typ A350 landete um 23:06 Uhr in Köln, wie die Bundeswehr im Onlinedienst X (ehemals Twitter) mitteilte. Insgesamt flog die Bundeswehr bisher mehr als 300 Menschen aus Israel nach Deutschland.

7:00 Uhr – Wie ist die Lage?

Die israelische Armee setzte in der Nacht zu Donnerstag ihre Luftangriffe gegen Ziele der Hisbollah im Libanon fort. Zu den angegriffenen Objekten gehört ein Beobachtungspunkt am Meer, von dem aus Panzerabwehrraketen in Richtung Israel abgefeuert worden sein sollen.

US-Präsident Joe Biden hat seine Auffassung bekräftigt, wonach militante Palästinenser für den Raketeneinschlag in einem Krankenhaus in Gaza mit hunderten Toten verantwortlich seien. Er stütze sich dabei auf „Daten, die mir mein Verteidigungsministerium gezeigt hat“, sagte Biden am Mittwoch in Tel Aviv auf eine Journalistenfrage.

Kurz zuvor hatte Israel nach eigenen Angaben Beweise für die Verantwortung der Palästinensermiliz Islamischer Dschihad vorgelegt. „Diese Beweise, die wir mit allen teilen, bestätigen, dass die Explosion durch eine fehlgeleitete Rakete des Islamischen Dschihad ausgelöst wurde“, erklärte er. „Es gab keinen Beschuss der IDF (israelischen Armee) vom Land, von der See oder aus der Luft, der das Krankenhaus getroffen hätte.“

Die arabische Welt macht hingegen Israel geschlossen für den tödlichen Raketenbeschuss auf das Krankenhaus in Gaza-Stadt verantwortlich.

Nach Angaben syrischer Aktivisten wurde eine Militärstellung im Süden des Landes angegriffen. In der syrischen Provinz Kuneitra seien nach einem Angriff auf eine Stellung der syrischen Armee „Explosionsgeräusche“ zu hören gewesen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Mittwoch mit. Dabei seien Sachschäden verursacht worden. Auch auf den Golanhöhen seien Explosionen zu hören gewesen, erklärte die Quelle weiter. Die Angaben der Organisation sind von unabhängiger Seite nicht überprüfbar. Syrien macht Israel dafür verantwortlich.

Grenzübergang zu Ägypten

Ägypten sicherte nach Angaben von US-Präsident Joe Biden zu, zunächst bis zu 20 Lastwagen über den Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen zu lassen.

Israel werde sich dem Aufruf von Biden, die Zivilbevölkerung im Süden des Gazastreifens mit Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten zu versorgen, nicht entgegenstellen, teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Mittwoch in einer Erklärung mit. Es werde die Hilfslieferungen aus Ägypten so lange zulassen, „wie diese Lieferungen nicht die Hamas erreichen“, hieß es weiter.

Von israelischem Territorium würden aber keine Hilfslieferungen für die Bevölkerung im Gazastreifen starten, bis die dort herrschende Hamas all ihre rund 200 aus Israel verschleppten Geiseln freigelassen habe.

Auch Joe Biden betonte, sollte die in Gaza herrschende Hamas Lieferungen konfiszieren, „dann hört es auf“. Vertreter der Vereinten Nationen würden sich auf der Gaza-Seite um die Verteilung der Güter kümmern.

Scholz, Biden, Sunak

Nachdem in den vergangenen Tagen unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden Israel besucht hatten, folgt am Donnerstag der britische Premierminister Rishi Sunak. Er soll im Laufe des Tages zu einem zweitägigen Besuch eintreffen, bei dem er Gespräche mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und Staatspräsident Jitzchak Herzog führen will.

UN-Generalsekretär António Guterres reist ebenfalls nach Kairo. Dort will er sich unter anderem mit Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi treffen, um eine Öffnung des Grenzübergangs Rafah zu erwirken. Das EU-Parlament will am selben Tag eine Entschließung zu Israel verabschieden.

US-Präsident Joe Biden will sich derweil am Abend (Ortszeit) in einer Ansprache aus dem Oval Office an die Nation wenden. Biden hatte in Tel Aviv erklärt, er werde den US-Kongress um ein „beispielloses Unterstützungspaket für die Verteidigung Israels“ bitten.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bewertete den Raketeneinschlag als Bruch des Völkerrechts – vermied aber eine direkte Schuldzuweisung. „Ich verurteile die Täter hinter diesem Angriff, der ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt und als Völkermord an den Menschen in Gaza einzustufen ist“, schrieb Erdogan am Mittwoch auf der Online-Plattform X (ehemals Twitter).

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gibt am Donnerstag im Bundestag eine Regierungserklärung zum EU-Gipfel ab (9:00 Uhr). Auf der Tagesordnung am 26. und 27. Oktober in Brüssel stehen bisher die Ukraine, die Migrationspolitik, der EU-Finanzrahmen bis 2027 und Wirtschaftsfragen. Auch die Lage in Israel dürfte die Gipfelteilnehmer beschäftigen.

(Mit Material der Agenturen)