LIVE-TICKER Israel: Mehr als 1.000 Tote – Armee griff in der Nacht über 500 Ziele der Hamas an

Ein Palästinenser begutachtet am Morgen des 9. Oktober das Ausmaß der Zerstörung durch die Angriffe der Hamas-Terroristen in Israel. Foto: MOHAMMED ABED/AFP via Getty Images

Während die Bundesregierung davon ausgeht, dass sich unter den von der islamistischen Hamas aus Israel Verschleppten auch deutsche Staatsangehörige befinden, veröffentlicht die islamistische Terrororganisation Hamas Videos von Grenzdurchbrüchen nach Israel, Geiselnahmen, Soldatenerschießungen und Eroberungen von israelischen Militärstützpunkten.

Israel wurde am 7. Oktober von der Hamas überfallen. Die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) haben den Kriegsfall ausgerufen. Heer, Marine und Luftwaffe befinden sich im Einsatz. Neben Raketen und Schusswechseln werden auch Bewohner Israels von der Hamas entführt. Wir tickern hier die wichtigsten Informationen – unsere Kollegen der Epoch Times Israel sind mittendrin.

Diese warnen: „Es handelt sich nicht um einen gleichberechtigten oder ausgewogenen Kampf zwischen Ländern, sondern um eine Terrorgruppe, die Hamas, die in Israel eindringt und unbewaffnete Zivilisten tötet und entführt.“ Was am 7. Oktober – dem Tag des Angriffes – geschah, kann im ersten Teil des Tickers nachgelesen werden.

+++ TICKER 9. Oktober +++

09:20 Uhr – Die Vereinten Nationen (UNO) gaben bekannt, dass im Gazastreifen seit Beginn des Terrorangriffs der Hamas bereits mehr als 123.000 Menschen vertrieben wurden.

08:55 Uhr – Die israelische Armee hat über 500 Ziele der Hamas angegriffen

Ein Sprecher der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte teilte mit, dassi in der Nacht mehr als 500 strategische Ziele terroristischer Organisationen im Gazastreifen angegriffen wurden. Unter den Zielen befanden sich sieben operative Hauptquartiere der Hamas und ein weiteres operatives Hauptquartier des Palästinensischen Islamischen Dschihad.

Außerdem wurden mehrere mehrstöckige Gebäude angegriffen, drei Terrortunnel im Gebiet Beit Hanoun zerstört und eine Einrichtung des Palästinensischen Islamischen Dschihad, die sich in einem Wohngebäude befand, vernichtet. Zum jetzigen Zeitpunkt wurden keine weiteren wichtigen Details bekannt gegeben.

08:30 Uhr – Durch die blutigen Terrorangriffe der Hamas sind nach Angaben aus Bangkok auch zwölf thailändische Staatsbürger getötet worden. Die thailändische Botschaft in Israel habe durch die Arbeitgeber der Opfer von deren Tod erfahren, so die Sprecherin des thailändischen Außenministeriums, Kanchana Patarachoke, am Montag. Die Regierung bereite die Evakuierung ihrer Landsleute vor. Im Zuge des Großangriffs der radikalislamischen Palästinenserorganisation wurden bisher acht Thailänder verletzt, elf seien von der Hamas verschleppt worden.

Nach Angaben des Arbeitsministeriums in Bangkok leben rund 30.000 thailändische Arbeiter in Israel. Der Sprecherin zufolge stehen Flugzeuge der thailändischen Luftwaffe bereit, um ihre Staatsangehörigen nach Hause zurückzuholen. Weitere Einzelheiten nannte sie zunächst nicht. Im thailändischen Fernsehen sagte der Minister, in den derzeit umkämpften Gebieten hielten sich „etwa 5.000 thailändische Arbeiter“ auf. Für eine Rückkehr nach Thailand hätten sich derzeit „1.099 Menschen“ angemeldet.

Bislang meldeten mehrere Länder, dass sich unter den Todesopfern Staatsangehörige befänden, darunter neben Thailand auch die USA, Nepal, Frankreich und die Ukraine. Die USA geht derzeit von vier getöteten Staatsbürgern in den umkämpften Gebieten aus. Laut der israelischen Regierung verschleppte die Hamas seit Beginn der Angriffe zudem mindestens hundert Menschen aus Israel in den Gazastreifen. Unter den Geiseln sind nach Angaben aus dem Auswärtigen Amt offenbar auch deutsche Staatsbürger.

08:15 Uhr – Nach Angaben der israelischen Armee sind etliche grenznahe israelische Ortschaften weiterhin schwer umkämpft.“ Wir kämpfen immer noch“, sagte Armeesprecher Richard Hecht am Montagmorgen vor Journalisten. Es gebe „zwischen sieben und acht“ offene Kampfschauplätze im Grenzgebiet zum Gazastreifen, „an denen wir immer noch gegen Terroristen kämpfen“.

07:00 Uhr – Auch fast zwei Tage nach dem beispiellosen Angriff der islamistischen Hamas auf Israel gehen die Kämpfe weiter. Die israelische Luftwaffe bombardierte weitere Ziele der Hamas im Gazastreifen.

Man habe unter anderem ein Gebäude angegriffen, in dem Angehörige der Hamas untergebracht waren, teilten Israels Verteidigungskräfte (IDF) in ihrem Kanal im Nachrichtendienst Telegram mit. Zugleich seien mehrere Kommandozentralen der Hamas attackiert worden, darunter eine von Mahmad Kaschta, einem hochrangigen Mitglied der Marine. Die IDF habe ferner eine operative Einrichtung der Hamas ins Visier genommen, die sich in einer Moschee in der Stadt Dschabalia befunden habe, hieß es.

Israel habe im Süden rund 100.000 Reservisten zusammengezogen, erklärte ein Sprecher der israelischen Streitkräfte. Die Aufgabe sei, dass die Hamas am Ende des Krieges militärisch nicht mehr in der Lage sein werde, Israelis zu bedrohen. Zugleich werde man dafür sorgen, dass die Hamas den Gazastreifen nicht mehr regieren könne. Die Hamas hatte am Samstagmorgen von Gaza aus überraschend Raketenangriffe gegen Israel begonnen. Gleichzeitig drangen bewaffnete Palästinenser über Land, See und Luft nach Israel vor und griffen Menschen in mehreren Orten in Grenznähe an.

Die Hamas benutze Zivilisten als „menschliche Schutzschilde“, erklärten Israels Verteidigungskräfte am Montagmorgen in einem Beitrag auf der Plattform X (vormals Twitter). Zudem verstecke sie im Gazastreifen „terroristische Infrastruktur in zivilen Gebieten“, „schändet und verstümmelt“ Leichen, töte „absichtlich Zivilisten“, entführe Zivilisten und halte sie als Geiseln, hieß es in einer mit Fotos versehenen Auflistung von „Kriegsverbrechen der Hamas“.

05:00 Uhr – 260 Leichen auf Festival-Gelände gefunden

Ein israelischer Militärsprecher bezifferte die Zahl der nach Israel eingedrungenen bewaffneten Palästinenser auf etwa 1.000. Sie waren am jüdischen Feiertag Simchat Tora (Freude der Tora) in Orte eingedrungen und gingen auf der Suche nach Opfern von Haus zu Haus. Auf einem Festival-Gelände in der Negev-Wüste fanden Einsatzkräfte mindestens 260 Leichen, wie die Nachrichten-Website Ynet unter Berufung auf den Rettungsdienst Zaka am Sonntagabend berichtete. Die Palästinenser töteten nicht nur Hunderte Israelis, sondern verschleppten nach israelischen Angaben auch mehr als 100 Menschen, darunter Frauen, Kinder und Alte, in den Gazastreifen.

03:00 Uhr – USA verlegen Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer

Die Kämpfe im Süden Israels dauerten weiter an, erklärte der Sprecher der israelischen Streitkräfte. „Unsere Soldaten kämpfen und jagen weiter die letzten Terroristen, die sich noch innerhalb von Israels Territorium befinden“, sagte er. Bei den israelischen Vergeltungsangriffen im Gazastreifen wurde nach Angaben der Vereinten Nationen auch eine Schule des UN-Hilfswerks für Palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) getroffen und schwer beschädigt. Darin hätten sich mehr als 225 Menschen vor Angriffen in Sicherheit gebracht, teilte das Hilfswerk mit. Es seien aber keine Opfer gemeldet worden, hieß es weiter.

Die USA verlegen als Reaktion auf den Konflikt den Flugzeugträger „USS Gerald R. Ford“ und weitere Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer. Außerdem seien Vorbereitungen getroffen worden, um Luftwaffengeschwader der Air Force mit ihren Kampfjets in die Region zu verlegen, teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Israels Streitkräften werde zusätzliche Ausrüstung und Munition zur Verfügung gestellt, erklärte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin.

01:00 Uhr –UN-Sicherheitsrat ohne einmütige Verurteilung der Angriffe

Der Weltsicherheitsrat hat sich bei einer Dringlichkeitssitzung zu den Angriffen auf Israel laut US-Medienberichten auf keine einmütige Verurteilung der Hamas verständigen können. Es seien bei der Sitzung hinter verschlossenen Türen am Sonntag keine Beschlüsse getroffen worden, berichtete der US-Fernsehsender CNN unter Berufung auf Ratsmitglieder. „Ich möchte nicht näher darauf eingehen, was in dem Briefing wirklich besprochen wurde, aber es gibt eine ganze Reihe von Ländern, die die Angriffe der Hamas verurteilt haben“, wurde der Vize- Botschafter der USA bei den Vereinten Nationen, Robert Wood, zitiert.

Offensichtlich hätten aber nicht alle Länder die Angriffe der Hamas verurteilt, wurde Wood zitiert. Die USA hatten vor der Sitzung des mächtigsten Gremiums deutlich gemacht, dass sie eine Verurteilung der Hamas von allen Ratsmitgliedern erwarteten. „Es ist wichtig, dass die Weltgemeinschaft diese nicht provozierte Invasion und die terroristischen Angriffe und Aktivitäten, die stattgefunden haben und noch stattfinden, auf das Schärfste verurteilt“, sagte Wood anschließend.

+++ TICKER 8. Oktober +++

22:20 Uhr – Nach dem Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel bemühen sich mehrere EU-Länder um eine Evakuierung ihrer Bürger aus dem Land. Rumänien flog bereits am Samstagabend 346 seiner Bürger aus Israel aus, wie das Außenministerium in Bukarest am Sonntag mitteilte. Auch dutzende Bulgaren kehrten in ihre Heimat zurück. Neben Polen und Ungarn kündigte auch Brasilien Evakuierungsflüge an. Mehrere Fluggesellschaften hatten zuvor Flüge von und nach Tel Aviv gestrichen.

Ein bulgarisches Flugzeug brachte nach Angaben der Regierung in Sofia 92 Bulgaren und einen Kroaten in Sicherheit. Dutzende weitere Bulgaren warteten demnach in Tel Aviv auf ihre Evakuierung.

Auch Polen kündigte eine Rückholaktion an. „Die polnische Armee bereitet sich darauf vor, die Polen in Israel zu evakuieren“, erklärte Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Sonntag im Onlinedienst X, vormals Twitter. Dazu würden Transportmaschinen vom Typ Hercules C-130 genutzt.

20:20 Uhr – Die USA verlegen als Reaktion auf den Großangriff auf Israel durch die islamistische Hamas einen Flugzeugträger und weitere Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer. Das teilte das US-Verteidigungsministerium am Sonntag in Washington mit.

19:15 Uhr – Bei den Großangriffen der islamistischen Hamas sind mindestens 700 Menschen in Israel getötet worden. Dies berichteten mehrere israelische Medien unter Berufung auf medizinische Kreise. Nach jüngsten Angaben des Gesundheitsministeriums wurden mindestens 2.243 Menschen verletzt. Zudem seien mehr als 100 Menschen in Israel entführt worden.

18:13 Uhr – Nach dem Großangriff auf Israel befinden sich nach Armeeangaben weiterhin Kämpfer der islamistischen Terrororganisation Hamas auf israelischem Staatsgebiet. „Wir verstärken unsere Kräfte vor allem in der Nähe des Gazastreifens und säubern das Gebiet“, sagte der Sprecher der israelischen Armee, Daniel Hagari, am Sonntagabend. „Der Feind ist immer noch auf (israelischem) Boden.“ Die Armee habe bislang 800 Ziele im Gazastreifen angegriffen, fügte Hagari hinzu.

Die Hamas hatte Israel am Samstagmorgen mit tausenden Raketen aus dem Gazastreifen heraus angegriffen. Zudem drangen Kämpfer der radikalislamischen Palästinenserorganisation nach Israel ein, griffen Soldaten sowie Zivilisten an und verschleppten Geiseln in den Gazastreifen.

Nach vorläufigen israelischen Angaben wurden bis Sonntagnachmittag mehr als 600 Menschen in Israel getötet und mehr als 2.000 weitere verletzt, 200 von ihnen lebensgefährlich. Rund hundert weitere Menschen seien „Gefangene“ der Hamas. Die Hamas meldete rund 370 Tote und 2200 Verletzte bei Vergeltungsangriffen der israelischen Armee auf den Gazastreifen.

17:52 Uhr – In den vergangenen Stunden wurden rund 120 Ziele im Stadtteil Beit Hanoun angegriffen. Laut dem IDF-Sprecher dient das Viertel als „Nest des Terrors für die Hamas und von dort aus werden viele Aktivitäten gegen Israel durchgeführt“. Der IDF-Sprecher wies darauf hin, dass auch ein von der Hamas genutzter Terrortunnel angegriffen wurde. In der Nähe des Tunnels wurde eine Moschee gebaut.

17:40 Uhr – Die Bundesregierung geht davon aus, dass sich unter den von der islamistischen Hamas aus Israel Verschleppten auch deutsche Staatsangehörige befinden. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es am Sonntag, nach Erkenntnissen des Außenministeriums handele es sich um Menschen, die alle neben der deutschen auch die israelische Staatsangehörigkeit hätten.

17:10 Uhr – Hamas veröffentlicht Videos von Grenzdurchbrüchen, Geiselnahmen, Soldatenerschießungen und Eroberungen von israelischen Militärstützpunkten.

17:03 Uhr – US-Außenminister Antony Blinken sagte heute, dass die USA „Überstunden machen“, um Berichte über vermisste und tote Amerikaner bei dem gestrigen tödlichen Hamas-Angriff auf Gemeinden in der Nähe des Gazastreifens zu verifizieren (vermisste Personen könnten entführt werden). „Wir haben Berichte, dass eine Reihe von Amerikanern getötet wurden. Dafür machen wir Überstunden. Gleichzeitig gibt es Berichte über vermisste Amerikaner und auch hier arbeiten wir daran, diese Berichte zu verifizieren“, sagte Blinken in einem Interview mit CNN.

In Bezug auf die Hilfe für Israel erklärte Blinken, dass eine Ankündigung über die Überweisung zusätzlicher Hilfsgüter nach dem Hamas-Angriff im Laufe des Tages erfolgen könnte. „Wir schauen uns spezifische zusätzliche Anfragen an, die die Israelis eingereicht haben – ich denke, wir werden im Laufe des Tages davon hören“, sagte Blinken. Der Außenminister fügte hinzu, dass der Ansatz von Präsident Joe Biden darin bestehe, „sicherzustellen, dass wir Israel mit allem versorgen, was es jetzt braucht, um mit Hamas-Angriffen fertig zu werden“.

16:33 Uhr – IDF-Sprecher: Dutzende Kampfjets greifen derzeit den Gazastreifen an. Die angegriffenen Ziele befinden sich in Gebieten in der Nähe des Grenzzauns in Beit Hanoun, die von der Hamas für Angriffe auf den Staat Israel genutzt werden. Auch Bunkeranlagen der Hamas gehören zu den Zielen der israelischen Angriffe.

Israeli airstrikes have been shaking Gaza for more than 24 hours. It is one of the most densely populated areas worldwide without proper civil defense against bombardments, making every strike deadly. According to its military, Israeli airstrikes have struck 426 targets,… pic.twitter.com/GAFld49eu1 — red. (@redstreamnet) October 8, 2023

15:11 Uhr – An der Nordgrenze Israels greift die islamistische Terrororganisation Hisbollah mit Raketen israelische Farmen und Militäraußenposten an. Dabei geht es um die Shebaa-Farmen.

14:41 Uhr – Nachdem in der israelischen Stadt Aschkelon israelische Sicherheitskräfte eingetroffen sind, kommt es zu offenen Schusswechseln zwischen den islamistischen Terroristen und israelischen Soldaten.

14:34 Uhr – Die israelischen Sicherheitskräfte erhöhten die Zahl der getöteten Israelis auf über 600. Zudem würden mehr als hundert Menschen von der Hamas als „Gefangene gehalten“, erklärte die israelische Regierung am Sonntagnachmittag.

13:34 Uhr – Laut IDF wurden drei militärische Hauptquartiere aus der Luft angegriffen: ein Hauptquartier der Hamas, das zur Steuerung des Terrorismus genutzt wurde, ein Hauptquartier des Palästinensischer Islamischer Jihad, von dem aus bei den jüngsten Operationen Kämpfe geführt wurde, und ein Hauptquartier des Palästinensischer Islamischer Jihad, das von den Raketenstreitkräften der Organisation genutzt wurde. Der IDF-Sprecher gab nicht an, ob sich zum Zeitpunkt des Angriffs Terroristen im Hauptquartier befanden.

11:00 Uhr – Die Londoner Polizei hat die Streifen in mehreren Teilen der britischen Hauptstadt verstärkt. Die Metropolitan Police erklärte am Samstag in den Onlinenetzwerken, ihr seien eine „Reihe von Vorfällen […] im Zusammenhang mit dem anhaltenden Konflikt in Israel und an der Grenze“ zum Gazastreifen bekannt. Sie habe „die Polizeipatrouillen in Teilen Londons verstärkt, um eine sichtbare Präsenz“ zu bieten.

Ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP beobachtete verstärkte Sicherheitsmaßnahmen rund um eine Synagoge im Nordwesten Londons. „Wir sind uns bewusst, dass der anhaltende Konflikt über die kommenden Tage zu Protesten führen könnte. Wir werden sicherstellen, dass ein angemessener Polizeiplan vorliegt“, erklärte die Polizei weiter.

Evakuierungen nahe dem Gazastreifen

10:38 Uhr – Die israelische Armee hat die Evakuierung aller Israelis aus Gebieten nahe dem Gazastreifen angekündigt. „Unsere Mission in den nächsten 24 Stunden ist es, alle Einwohner rund um Gaza zu evakuieren“, sagte Armeesprecher Daniel Hagari am Sonntag vor Journalisten. Laut Hagari dauern die Kämpfe mit nach Israel eingedrungenen Hamas-Anhängern „zur Befreiung von Geiseln“ an. „Zehntausende Soldaten“ seien in dem Gebiet im Einsatz. „Wir werden jede einzelne Gemeinde erreichen, bis wir jeden Terroristen in Israel getötet haben“, betonte er.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bat am Abend des 7. Oktober bereits, dass sich alle deutschen Staatsangehörigen vor Ort „dringend“ in die Krisenvorsorgeliste eintragen.

Lesen Sie auch Wer ist die Hamas? Ziel ist die Zerstörung Israels

9:28 Uhr – Die Kämpfe in Kfar Gaza, Kibbuz Bari und Kisupim gehen weiter. Die Behörden wandten sich an die Bewohner von Rosh Hankara, Adamit, Hanita, Ilon, Batz und Tzova und rufen zur Evakuierung in den nächsten 24 bis 48 Stunden ins Hinterland auf. Örtliche Notfallteams seien unterwegs, um dabei zu helfen.

9:20 Uhr – Die israelische Armee nennt ihren Einsatz „Eiserne Schwerter“, am Samstagabend kämpfte sie eigenen Angaben zufolge an „22 Orten“ gegen Anhänger der Hamas. Die Hamas spricht von der „Operation Al-Aksa-Flut“.

US-Außenminister Antony Blinken telefonierte angesichts der aktuellen Krise mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas. Blinken rief „alle Führungen in der Region“ auf, die Angriffe auf Israel zu verurteilen. Laut dem Sprecher des US-Außenamts, Matthew Miller, sprach Blinken zudem mit seinem ägyptischen Amtskollegen Sameh Schukri über die „Dringlichkeit einer sofortigen Einstellung“ der Kämpfe. Ägypten gilt als wichtiger Vermittler zwischen Israel und der Hamas.

Die Vereinten Nationen beriefen für Sonntag eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats ein, bei der es um die Lage im Nahen Osten gehen soll.

9:05 Uhr – Es gibt Berichte über Terroristen, die in der Nähe von Moshav Ya’ad getötet wurden, und über Kämpfe im Kibbuz Kfar Gaza. Der IDF-Sprecher veröffentlichte zudem ein Dokument über einen Angriff auf die Infrastruktur der Hisbollah in der Region Mount Dov. Es wurde nicht näher angegeben, um welche Infrastruktur es sich handelte. Dabei wurde wohl ein ferngesteuertes Fluggerät eingesetzt.

Iran lobt Hamas – Israel vergleicht Anzahl der Toten mit 9/11

8:30 Uhr – Die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) melden mehr als 250 Tote und über 1.500 Verletzte.

Reporter der israelischen Epoch Times erklären dazu: „Bei 9/11 gab es 3.000 Tote. Für die israelische Bevölkerung entspricht das, was heute passiert ist, mehr als dem 2,5-Fachen dieser Zahl, relativ gesehen. Stellen Sie sich 10.000 Tote am 11. September vor. Das ist der Punkt, an dem wir uns in Bezug auf das Ausmaß dieser Angelegenheit befinden.“ Israel hat 9,04 Millionen Einwohner.

8:28 Uhr – Der Iran lobt die Angriffe der Hamas. Ein Militärberater des geistlichen Oberhaupts Ayatollah Ali Chamenei brachte seine Unterstützung für den massiven Angriff auf Israel zum Ausdruck und sprach von einem „stolzen Einsatz“ der Hamas.

Die pro-iranische radikalislamische Hisbollah im Libanon gratulierte der Hamas ebenfalls zu ihrem „heldenhaften, großangelegten“ und „siegreichen“ Einsatz gegen Israel. Die militante Hisbollah unterhält gute Beziehungen zur radikalislamischen Hamas, die den Gazastreifen seit 2007 kontrolliert.

8:15 Uhr – Die Luftwaffe hat eine militärische Infrastruktur im Haus des Chefs der Hamas-Geheimdienstabteilung angegriffen.

7:45 Uhr – Der Kommandeur der Nahal-Brigade, COL Jonathan Steinberg, wurde bei einer Konfrontation mit einem Terroristen getötet. Das gaben die IDF bekannt.

7:30 Uhr – 24 Stunden nach dem Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel hat die israelische Armee nach eigenen Angaben mit Artilleriefeuer auf Beschuss aus dem Südlibanon reagiert. Die israelische Artillerie sei dabei, „das Gebiet im Libanon anzugreifen, aus dem ein Schuss abgefeuert wurde“, erklärte die israelische Armee am Sonntagmorgen. Weitere Einzelheiten nannte die Armee nicht.

Die vom Iran unterstützte schiitische Hisbollah-Miliz im Libanon erklärte ihrerseits am Sonntag, sie habe „eine große Anzahl von Artilleriegranaten und Lenkraketen“ auf israelische Stellungen an der Grenze abgefeuert. Die Schüsse seien „aus Solidarität“ mit dem Großangriff der Hamas abgefeuert worden, hieß es.

In Israel wurden nach den Hamas-Angriffen Befürchtungen laut, die Hisbollah könnte das Land von Norden her ebenfalls angreifen. US-Präsident Joe Biden sicherte Israel die „felsenfeste und unumstößliche“ Unterstützung der USA zu. Zugleich warnte er, dies sei „nicht der Moment für irgendeine feindliche israelfeindliche Seite, diese Angriffe zu ihrem Vorteil auszunutzen“.

7:25 Uhr – Bisher ist nicht bestätigt, dass es sich bei einem in den sozialen Medien gezeigten Video um eine von der Hamas gekidnappte deutsche Staatsbürgerin handelt. Demnach sei eine deutsche Staatsbürgerin namens Shany Luke (23) brutal ermordet worden und in einem der Videos der Hamas zu sehen, wo sie gefoltert und nackt präsentiert werde. Sie sei auf einer Party mit vielen anderen jungen Israelis in der Nähe von Gaza gewesen. Dort wurden viele getötet oder gekidnappt.

Netanjahu: Ein „uns aufgezwungener Krieg“

6:55 Uhr – Die IDF griffen in der Nacht zehn von der Hamas genutzte operative Infrastrukturen an. Darunter war ein Geheimdiensthauptquartier und ein militärisches Objekt der Luftwaffe der Hamas.

6:50 Uhr – „Wir beginnen einen langen und schwierigen Krieg, der uns durch einen mörderischen Angriff der Hamas aufgezwungen wurde“, erklärte Netanjahu am Sonntagmorgen auf X, ehemals Twitter, während die Kämpfe zwischen der israelischen Armee und den Kämpfern der Hamas in der Nacht weiter andauerten.

Die erste Phase ende „mit der Vernichtung der Mehrheit der feindlichen Streitkräfte, die in unser Territorium eingedrungen sind“, betonte der israelische Regierungschef. Gleichzeitig sei mit der „Offensivphase“ begonnen worden, die „ohne Einschränkungen und Ruhepausen“ weitergehen werde, bis Israel seine Ziele erreicht habe.

Netanjahu hat eine harte Reaktion angekündigt und alle Palästinenser zum Verlassen von Gaza aufgefordert. Die israelische Armee werde die Verstecke der Hamas in Gaza in „Trümmer“ legen, sagte Netanjahu am Samstagabend in einer Fernsehansprache, während die Kämpfe zwischen der israelischen Armee und den Kämpfern der Hamas weiter andauerten.

„Ich sage den Bewohnern von Gaza: Gehen Sie von dort jetzt weg, denn wir werden überall mit all unserer Kraft tätig sein“, betonte der israelische Regierungschef. Mit Blick auf die Hamas-Angriffe sprach Netanjahu von einem „schwarzen Tag“ für sein Land und die Bevölkerung, wofür sich Israel „rächen“ werde. Die israelische Armee werde all ihre Kraft darauf verwenden, die Fähigkeiten der Hamas zu „zerstören“.

„Was heute passiert ist, hat es in Israel noch nie gegeben, und ich werde dafür sorgen, dass sich das nicht wiederholt“, erklärte Netanjahu. Bereits zuvor hatte der Regierungschef den Großangriff der Hamas als „Krieg“ eingestuft.

6:15 Uhr – Der israelische Generalmajor Gershon HaCohen erklärt: „Jeder Vater muss seinem Sohn beibringen, sich zu verteidigen, jeder Bürger, der die Grundvoraussetzungen erfüllt, muss eine Waffe tragen dürfen.“

Marketing-Cookies zustimmen An dieser Stelle wird ein Video von Youmaker angezeigt. Bitte akzeptieren Sie mit einem Klick auf den folgenden Button die Marketing-Cookies, um das Video anzusehen.

Raketen, die am 7. Oktober gegen 20:00 Uhr israelischer Zeit auf Tel Aviv und die umliegenden Städte abgefeuert wurden. Quelle: Gaza Communication Network

6:00 Uhr –Angesichts der massiven Angriffe der palästinensischen Hamas-Organisation auf Israel hat die Deutsch-Israelische Gesellschaft (DIG) zu einer Solidaritätsdemonstration für das Land am Sonntag in Berlin aufgerufen. Die Kundgebung soll um 14:00 Uhr vor dem Brandenburger Tor beginnen. Organisiert wird sie vom Jungen Forum der DIG, der Jüdischen Studierendenunion sowie vom jüdischen Verein Werteinitiative. Geplant ist die Demo bis etwa 15:30 Uhr.

(Mit Material der Agenturen)